Ceny paliw na majówkę. Dobre wieści dla kierowców

Ceny paliw w majówkę. Dobre wieści dla kierowców

Jak wskazuje analityk reflex.com.pl Urszula Cieślak, tempo obniżek cen paliw na stacjach wyhamowało, niemniej ceny wciąż spadają i są niższe o ok. 2-3 grosze na litrze względem ubiegłego tygodnia . Pod koniec kwietnia 2025 roku ceny kształtują się średnio na poziomie:

Pb95 - 5,86 zł/l

5,86 zł/l Pb98 - 6,64 zł/litr

- 6,64 zł/litr Olej napędowy - 5,91 zł/l

- 5,91 zł/l Auto gaz - 3,02 zł

- Nie dość, że ceny benzyny i diesla są wyraźnie niższe niż przed rokiem, to są najniższe od końca 2022 roku. Benzyna bezołowiowa 95 jest tańsza niż przed rokiem o 83 gr/l, bezołowiowa 98 o 66gr/l, olej napędowy o 79 gr/l. Gorzej sytuacja wygląda z perspektywy posiadaczy samochodów z instalacją gazową. Chociaż ceny autogazu, również spadają to póki co jest on droższy niż przed rokiem o 18 gr/l, ale najtańszy od października ubiegłego roku - pisze w komentarzu reflex.com.pl Urszula Cieślak.

Jak dodaje analityk, ceny na rynku hurtowym się ustabilizowały, co oznacza, że w maju prawdopodobnie ustabilizują się ceny na stacjach, więc nie będą maleć, ani rosnąć.

Co z cenami paliw w maju? Możemy spodziewać się stabilizacji

Urszula Cieślak z reflex.com.pl podkreśla, że w dłuższej perspektywie na ceny na rynku paliw wpływ będą miały decyzje OPEC+, oraz porozumienia w kwestii ceł.

W kwietniu cena za baryłkę ropy Brent spadła o ok. 15 proc., co jest w głównej mierze efektem wojny handlowej ograniczającej spodziewany popyt na paliwo, a także podaż rynku.

- 5 maja odbędzie się spotkanie OPEC+, aby omówić plany produkcji. Kilku członków OPEC+ jest za tym, żeby zwiększyć produkcję ropy w czerwcu, czyli po raz drugi z rzędu. Dodatkowo zapasy ropy naftowej w USA wzrosły o 3,8 miliona baryłek w zeszłym tygodniu wynika z najnowszego raportu American Petroleum Institute - komentuje Urszula Cieślak z reflex.com.pl.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.