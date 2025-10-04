Ceny paliw wzrosły w ubiegłym tygodniu (przełom września/października)

Według analityków Reflex, w przyszłym tygodniu sytuacja się ustabilizuje



Jak pisze Urszula Cieślak w raporcie Reflex.com.pl w ostatnim tygodniu średnie ceny paliw poszły w górę o 3–4 grosze na litrze. Na szczęście dla kierowców korzystających z autogazu, odnotowano spadek cen LPG o 2 grosze na litrze.

Średnie ceny paliw według Reflex (2 października):

Benzyna bezołowiowa 95: 5,90 zł/l

5,90 zł/l Benzyna bezołowiowa 98: 6,64 zł/l

6,64 zł/l Olej napędowy: 5,99 zł/l

5,99 zł/l Autogaz: 2,66 zł/l

Ceny paliw mogą spaść w przyszłym tygodniu

Analitycy Reflex.com.pl zwracają uwagę na większą dynamikę zmian na krajowym rynku hurtowym. Po gwałtownym wzroście cen w końcówce ubiegłego tygodnia, nastąpiło ich obniżenie.

Jak pisze Urszula Cieślak, w nadchodzącym tygodniu średnie ceny paliw na stacjach powinny utrzymać się na zbliżonym poziomie do tego z 2 października. Ekspert przewiduje niewielki spadek cen benzyny Pb95 i diesla o około 1 grosz na litrze. Ceny benzyny Pb98 i autogazu LPG prawdopodobnie pozostaną bez zmian.

Co się dzieje na rynku ropy naftowej?

Jak czytamy w raporcie biura Reflex, w piątek 3 października ceny grudniowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymywały się poniżej cen 65 dolarów za baryłkę. Mimo wzrostów cen w piątek, ropa zakończy tydzień ze spadkiem wysokości 8 proc. Na rynku ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) ropa od 26 września potaniała o 58,75 dolarów za tonę, a diesel o 65 dolarów za tonę.

Kluczowe dla kształtowania się cen ropy może być spotkanie OPEC+ zaplanowane a 5 października, a inwestorzy liczą na "wyraźne sygnały dotyczące podaży".

- Wcześniej, podczas środowego posiedzenia, wspólny Ministerialny Komitet Monitorujący OPEC+ podkreślił konieczność pełnej realizacji limitów wydobycia oraz aktualnego planu kompensacji dla producentów, którzy wcześniej ich przestrzegali - napisała Urszula Cieślak.

Co ciekawe, rosyjski eksport ropy drogą morską we wrześniu wzrósł do najwyższego poziomu od ponad roku, osiągając 3,88 miliona baryłek dziennie.

- Zapasy ropy w USA zgodnie z ostatnimi danymi EIA wzrosły w skali tygodnia o 1,8 mln bbl, do 416,5 mln bbl. Poziom zapasów jest 4% niższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku. Rezerwy benzyn wzrosły o 4,1 mln bbl, a olejów – o 0,6 mln bbl - czytamy w raporcie Reflex.com.pl.

