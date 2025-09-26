W ostatnim tygodniu ceny paliw w Polsce wzrosły: benzyna o 4 gr/l, a olej napędowy o 12 gr/l, pomimo stabilnej ceny ropy Brent.

Rosnący eksport ropy z Iraku i niepewność co do dyscypliny OPEC+ zwiększają zmienność na rynku ropy.

Rekordowe od trzech lat stawki frachtowe podnoszą koszty transportu paliw, co wpływa na ich ceny detaliczne.

Rynek paliw pozostaje wrażliwy na geopolitykę i koszty transportu, co wymaga od firm transportowych strategicznego planowania zakupów

Dlaczego paliwo w Polsce drożeje mimo stabilnej ceny ropy?

Ostatnie dni przyniosły kierowcom niemiłą niespodziankę przy dystrybutorach. Zgodnie z danymi rynkowymi, ceny paliw w Polsce ponownie poszły w górę, pogłębiając niestabilność obserwowaną od kilku tygodni. Co ciekawe, podwyżki te nie są bezpośrednim odzwierciedleniem notowań ropy naftowej. W ostatnim tygodniu benzyna Natural 95 podrożała średnio o 4 grosze, a olej napędowy aż o 12 groszy na litrze, mimo że cena ropy Brent na giełdzie w Rotterdamie praktycznie się nie zmieniła, spadając symbolicznie o 30 centów za baryłkę - podaje portal dlahandlu.pl.

Ta pozorna sprzeczność pokazuje, że na ostateczną cenę, którą płacimy na stacji, wpływa znacznie więcej czynników niż tylko globalne notowania surowca. Kluczowe stają się obecnie koszty logistyki oraz dynamika podaży w ramach kluczowych sojuszy producentów ropy, które wprowadzają na rynek dużą zmienność.

Co wpływa na niestabilność na rynku ropy?

Głównym źródłem obecnej niepewności jest z jednej strony rosnący eksport z Bliskiego Wschodu, a z drugiej gwałtownie drożejący transport morski. Irak, zgodnie z ustaleniami OPEC+, stopniowo zwiększa swoją produkcję, co ma przynieść krajowi „setki milionów dolarów” dodatkowych przychodów. Państwowy marketer ropy SOMO potwierdził, że na rynek trafiają setki tysięcy dodatkowych baryłek dziennie. To teoretycznie powinno obniżać ceny, jednak jednocześnie pojawiają się wątpliwości co do dyscypliny w całym kartelu OPEC+ i ewentualnych cięć kompensacyjnych, które mogłyby zniwelować ten wzrost - czytamy w portalu dlahandlu.pl.

Jednak prawdziwym obciążeniem dla rynku stały się koszty transportu. Ryzyka geopolityczne i konieczność omijania niebezpiecznych tras żeglugowych sprawiły, że ceny frachtu biją rekordy. Jednocześnie stawki frachtowe dla największych tankowców (VLCC) osiągnęły niemal trzyletnie maksimum, co bezpośrednio podnosi koszty transportu ropy do rafinerii. Wyższe opłaty za transport stopniowo przekładają się na regionalne ceny paliw, niwelując korzyści płynące z ewentualnych spadków cen samego surowca.

Jak firmy transportowe radzą sobie z wahaniami cen?

Tak wysoka zmienność na rynku ropy i paliw stanowi ogromne wyzwanie operacyjne, szczególnie dla branży transportowej, gdzie paliwo jest jednym z głównych kosztów. W warunkach ciągłej niepewności kluczowe staje się strategiczne planowanie i zabezpieczanie się przed nagłymi skokami cen paliw. Jak zauważa ekspert, firmy muszą działać w sposób przemyślany, aby chronić swoją stabilność finansową.

Marcin Wawrzkiewicz, Country Manager Malcom Finance w Polsce, w komentarzu dla portalu handlu.pl podkreśla znaczenie odpowiedniego przygotowania: „Firmy transportowe obecnie kupują paliwo w oparciu o szczegółowo przygotowane plany strategiczne, które stanowią kluczowe narzędzie zarządzania kosztami operacyjnymi w warunkach niestabilności cenowej. Takie systematyczne podejście pozwala im wzmacniać stabilność finansową, elastyczniej reagować na nieoczekiwane zmiany rynkowe oraz z większą precyzją planować przyszłe wydatki – znacząco ograniczając ryzyka związane z nagłymi wahaniami cen”.

W najbliższych tygodniach rynek paliw pozostanie bardzo wrażliwy na doniesienia dotyczące podaży, dyscypliny OPEC+ oraz bezpieczeństwa szlaków handlowych, co ogranicza pole do gwałtownych spadków cen na stacjach.

