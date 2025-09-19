Paliwa znów drożeją! Diesel w górę, benzyna też, tylko gaz tanieje

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-09-19 13:58

Podwyżki na stacjach paliw nie ustają – analitycy e-petrol.pl przewidują dalszy wzrost cen benzyny i diesla w nadchodzącym tygodniu. Uspokajają jednak, że kierowcom nie grozi szybki powrót stawek powyżej 6 zł/l, a stabilna złotówka i notowania ropy na świecie ograniczają skalę zmian.

Pistolet dystrybutora paliwa włożony do wlewu jasnego samochodu, co symbolizuje ciągłe tankowanie w obliczu rosnących cen benzyny i diesla, o czym przeczytasz na Super Biznes. W tle niewyraźny fragment czerwonego auta.

i

Autor: Engin_Akyurt Pistolet dystrybutora paliwa włożony do wlewu jasnego samochodu, co symbolizuje ciągłe tankowanie w obliczu rosnących cen benzyny i diesla, o czym przeczytasz na Super Biznes. W tle niewyraźny fragment czerwonego auta.
Super Biznes SE Google News

• Ceny paliw nadal będą rosnąć, choć skala podwyżek ma być niewielka, a najmocniej drożeje diesel.

• Mimo wzrostów, powrót cen powyżej 6 zł za litr nie jest przewidywany dzięki mocnej złotówce i stabilizacji cen ropy.

• Hurtowe ceny paliw również wzrosły, z benzyną 95-oktanową droższą o 40 zł/m³ i olejem napędowym o 50 zł/m³ w tydzień.

Prognozy e-petrol: ceny nadal w górę

Według ekspertów portalu e-petrol.pl, w najbliższych dniach kierowcy powinni liczyć się z kolejnymi korektami cen paliw na stacjach. „Skala zmian nie powinna być jednak duża, a przewidywane przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw są następujące: 5,75–5,87 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, 5,87–5,98 zł/l dla oleju napędowego oraz 2,55–2,62 zł/l dla autogazu” – podali analitycy.

Diesel drożeje najmocniej

W mijającym tygodniu najmocniej wzrosła cena oleju napędowego. Średnio za litr diesla kierowcy płacą w Polsce aktualnie 5,92 zł. Benzyna bezołowiowa 95 podrożała o 3 gr i wróciła do poziomu z początku września – 5,79 zł/l.  Na tle wzrostów wyróżnia się jedynie autogaz, który potaniał o grosz i kosztuje średnio 2,58 zł/l. To najniższy poziom od lipca 2021 roku.

Sześć złotych jeszcze daleko

Eksperci uspokajają, że obecnie nie ma zagrożenia powrotu cen powyżej sześciu złotych. "Mocna w relacji do dolara złotówka i stabilizacja światowych notowań ropy naftowej dają uzasadnione nadzieje na to, że podwyżki na detalicznym rynku paliw w Polsce nie nabiorą rozpędu” – podkreślili analitycy.

Hurtowe ceny paliw rosną

W danych hurtowych również widoczne są podwyżki. Metr sześcienny 95-oktanowej benzyny kosztuje obecnie średnio 4531,80 zł, czyli o ponad 40 zł więcej niż tydzień temu. Z kolei olej napędowy wyceniany jest na 4689,80 zł/m sześc., co oznacza wzrost o około 50 zł w skali tygodnia.

Analitycy zwracają uwagę, że rynek paliw pozostaje pod wpływem długoterminowych czynników globalnych. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) ostrzega, że dla utrzymania obecnego poziomu produkcji ropy i gazu do 2050 roku potrzebne są inwestycje rzędu 540 mld dol. rocznie

Marcin Zieliński - Prezes zarządu i główny ekonomista FOR - Karpacz 2025

Polecany artykuł:

Drożeje opłata za przegląd auta. Ile zapłacą kierowcy?
QUIZ PRL. Czy pamiętasz Poloneza? Samochód-marzenie milionów Polaków?
Pytanie 1 z 15
QUIZ PRL. Czy pamiętasz Poloneza? Samochód-marzenie milionów Polaków? Skąd wzięła się kultowa nazwa Poloneza MR’78 “Borewicz”?
Borewicz
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CENY PALIW