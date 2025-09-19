• Ceny paliw nadal będą rosnąć, choć skala podwyżek ma być niewielka, a najmocniej drożeje diesel.

• Mimo wzrostów, powrót cen powyżej 6 zł za litr nie jest przewidywany dzięki mocnej złotówce i stabilizacji cen ropy.

• Hurtowe ceny paliw również wzrosły, z benzyną 95-oktanową droższą o 40 zł/m³ i olejem napędowym o 50 zł/m³ w tydzień.

Prognozy e-petrol: ceny nadal w górę

Według ekspertów portalu e-petrol.pl, w najbliższych dniach kierowcy powinni liczyć się z kolejnymi korektami cen paliw na stacjach. „Skala zmian nie powinna być jednak duża, a przewidywane przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw są następujące: 5,75–5,87 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, 5,87–5,98 zł/l dla oleju napędowego oraz 2,55–2,62 zł/l dla autogazu” – podali analitycy.

Diesel drożeje najmocniej

W mijającym tygodniu najmocniej wzrosła cena oleju napędowego. Średnio za litr diesla kierowcy płacą w Polsce aktualnie 5,92 zł. Benzyna bezołowiowa 95 podrożała o 3 gr i wróciła do poziomu z początku września – 5,79 zł/l. Na tle wzrostów wyróżnia się jedynie autogaz, który potaniał o grosz i kosztuje średnio 2,58 zł/l. To najniższy poziom od lipca 2021 roku.

Sześć złotych jeszcze daleko

Eksperci uspokajają, że obecnie nie ma zagrożenia powrotu cen powyżej sześciu złotych. "Mocna w relacji do dolara złotówka i stabilizacja światowych notowań ropy naftowej dają uzasadnione nadzieje na to, że podwyżki na detalicznym rynku paliw w Polsce nie nabiorą rozpędu” – podkreślili analitycy.

Hurtowe ceny paliw rosną

W danych hurtowych również widoczne są podwyżki. Metr sześcienny 95-oktanowej benzyny kosztuje obecnie średnio 4531,80 zł, czyli o ponad 40 zł więcej niż tydzień temu. Z kolei olej napędowy wyceniany jest na 4689,80 zł/m sześc., co oznacza wzrost o około 50 zł w skali tygodnia.

Analitycy zwracają uwagę, że rynek paliw pozostaje pod wpływem długoterminowych czynników globalnych. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) ostrzega, że dla utrzymania obecnego poziomu produkcji ropy i gazu do 2050 roku potrzebne są inwestycje rzędu 540 mld dol. rocznie

