Ceny paliw na stacjach spadały, ale w hurcie były wzrosty. Tankowanie będzie droższe?

Analiza aktualnych cen paliw na stacjach i w hurcie.

Prognozy cen paliw na najbliższy tydzień (26-30 stycznia 2026).

Sytuacja na rynku ropy naftowej, w tym wpływ sankcji UE na import paliw z Rosji i prognozy IEA dotyczące popytu i podaży ropy.

Ceny paliw w hurcie rosną! A na stacjach wzrostów brak

Jak piszą Urszula Cieślak i Rafał Zywert z Reflex.com.pl. to już drugi tydzień z rzędu, gdy rosną ceny paliw w hurcie. Cena benzyny bezołowiowej 95 wzrosła o 78 zł/m³, a oleju napędowego o 170 zł/m³. Na szczęście dla kierowców, na stacjach paliw wciąż dominują obniżki, dzięki czemu średnie ceny paliw spadły o 2-3 gr/l, a autogazu o 1 gr/l.

Jak zauważają analitycy Reflex wzrost cen hurtowych na razie nie przekłada się na ceny detaliczne. Jest to możliwe dzięki spadkowi marż detalicznych, które wcześniej utrzymywały się na wysokim poziomie. Analitycy przewidują, że do końca miesiąca ceny na stacjach powinny pozostać stabilne. Nie wyklucza się drobnych wahań, ale średnie ceny paliw powinny pozostać na niezmienionym poziomie.

Prognozy cen paliw na ostatni tydzień stycznia 2025

Średnie ceny paliw 22 stycznia 2026 roku według Rflex prezentowały się następująco:

Benzyna bezołowiowa 95: 5,65 zł/l (spadek o 2 gr/l)

5,65 zł/l (spadek o 2 gr/l) Benzyna bezołowiowa 98: 6,40 zł/l (spadek o 2 gr/l)

6,40 zł/l (spadek o 2 gr/l) Olej napędowy: 5,91 zł/l (spadek o 3 gr/l)

5,91 zł/l (spadek o 3 gr/l) Autogaz: 2,71 zł/l (spadek o 1 gr/l)

A jak będzie w kolejnym tygodniu? Urszula Cieślak i Rafał Zywert podkreślają, że jeśli ceny hurtowe nie zaczną spadać, wkrótce możemy spodziewać się podwyżek na stacjach, ale nie powinny być gwałtowne. Niemniej do końca miesiąca sytuacja powinna być stabilna.

Prognozowane ceny paliw na 26-30 stycznia 2026:

Pb95 – 5,67 zł/l (bez zmian)

– 5,67 zł/l (bez zmian) Pb98 – 6,43 zł/l (bez zmian)

– 6,43 zł/l (bez zmian) ON – 5,95 zł/l (bez zmian)

– 5,95 zł/l (bez zmian) LPG – 2,71 zł/l (bez zmian)

Co dzieje się na rynku ropy naftowej?

- Ceny marcowej serii kontraktów w piątek przekroczyły 65 dolarów za baryłkę. W skali tygodnia ropa Brent podrożała o niecały 1 dolar za baryłkę. Ceny rosyjskiej ropy naftowej Urals CIF Rotterdam wzrosły do około 38 dolarów za baryłkę - czytamy w komentarzu Reflex.

Jak piszę analitycy, prezydent USA informował o flocie okrętów wojennych zmierzających do Iranu i cłach wysokości 25 proc. na państwa współpracujące z Iranem.

- Rynek na chwilę obecną wycenia niskie prawdopodobieństwo konfliktu militarnego USA-Iran, dlatego wzrost cen ropy naftowej jest niewielki - piszą Urszula Cieślak i Rafał Zywert.

Z kolei 21 stycznia w życie wszedł 18. pakiet sankcji Unii Europejskiej zakazujący importów paliw wytwarzanych z rosyjskiej ropy naftowej w krajach trzecich. Zdaniem analityków Reflex, może to spowodować spadek dostaw diesla i paliwa jet z Indii. Obecnie diesel z Indii zastępowany jest większymi dostawami USA z Bliskiego Wschodu.

Agencja IEA Agencja przewiduje wzrost światowego popytu na ropę naftową o 0,93 mln baryłek dziennie w 2026 roku, w porównaniu do 0,85 mln baryłek dziennie w 2025 roku. Głównym motorem wzrostu konsumpcji będą Chiny i Indie, odpowiadające za blisko 40% światowego tempa wzrostu popytu na ropę.

- Rok 2026 będzie jednak kolejnym, w którym tempo wzrostu podaży ropy naftowej będzie wyższe niż popytu. Światowa podaż ropy naftowej w tym roku wzrośnie, zgodnie z prognozami MAE, o 3 mln baryłek dziennie do 108,7 mln baryłek dziennie. W efekcie rok 2026 ma być kolejnym rokiem nadwyżki podaży i wzrostu zapasów ropy naftowej. Zdaniem IEA szczyt nadwyżki podaży ropy naftowej w wielkości 4,5 mln baryłek dziennie przypadnie na II kwartale tego roku. Oczywiście nadwyżka podaży ropy naftowej oczekiwana jest już od kilku miesięcy i zdyskontowana w cenach ropy naftowej, tak więc powrót cen ropy naftowej do spadków z tego tytułu jest mało prawdopodobny - czytamy w komentarzu Reflex.com.pl.

