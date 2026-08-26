Od czwartku ceny benzyny i oleju napędowego spadają, np. diesel o 7 gr na litrze, dzięki pakietowi "Ceny Paliwa Niżej" rządu Donalda Tuska.

Nowe maksymalne stawki to: 6,57 zł za litr Pb95, 7,39 zł za Pb98 i 7,47 zł za litr oleju napędowego.

Obniżki to efekt rządowych działań, w tym ustalenia cen maksymalnych oraz tymczasowego obniżenia VAT-u na paliwa z 23% do 8%.

Utrzymanie niższych cen paliw to znaczny koszt dla budżetu (495 mln zł za sam VAT w sierpniu), mający na celu stabilizację rynku w okresie wakacyjnym.

Ile zapłacimy za paliwo w czwartek 27 sierpnia? Nowe stawki

To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy w najbliższym czasie planują tankowanie. Zgodnie z obwieszczeniem, które opublikował Minister Energii Miłosz Motyka, maksymalne ceny paliw będą niższe niż w środę. To oznacza realne oszczędności w portfelach kierowców.

Jak dokładnie wyglądają nowe stawki?

Litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 6,57 zł.

Litr benzyny 98 to maksymalnie 7,39 zł.

Litr oleju napędowego (diesel) nie przekroczy ceny 7,47 zł.

Dla porównania, jeszcze w środę maksymalne ceny wynosiły odpowiednio 6,58 zł za Pb95, 7,40 zł za Pb98 i 7,54 zł za olej napędowy. Największą ulgę odczują właściciele diesli, gdzie cena spadła aż o 7 groszy na litrze. Choć obniżki są niewielkie, to kolejny sygnał, że rząd stara się kontrolować sytuację na stacjach. Kolejne obwieszczenie ministra poznamy w czwartek – określi ono ceny obowiązujące w piątek.

Skąd ta obniżka? Rząd przywraca pakiet "Ceny Paliwa Niżej"

Niższe rachunki na stacjach nie biorą się znikąd. To bezpośredni efekt działań rządu Donalda Tuska. Kluczowym elementem jest tu wznowiony 17 sierpnia 2026 roku, choć w ograniczonym zakresie, pakiet Ceny Paliwa Niżej. Jego dwa główne filary to ustalanie ceny maksymalnej oraz obniżona stawka podatku VAT.

Mechanizm ceny maksymalnej jest prosty: rząd określa pułap, powyżej którego paliwo nie może być sprzedawane. Formuła obejmuje średnią cenę hurtową, akcyzę, opłatę paliwową, stałą marżę sprzedawcy (30 groszy na litrze) oraz podatek VAT. Stacjom, które złamią te zasady, grozi kara sięgająca nawet 1 miliona złotych.

Drugim ważnym rozwiązaniem jest obniżka VAT na paliwa. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki Andrzeja Nowaka, od 13 sierpnia do końca miesiąca podstawowa stawka VAT na benzyny i olej napędowy została obniżona z 23 proc. do zaledwie 8 proc.

Ile to wszystko kosztuje i dlaczego wprowadzono zmiany?

Utrzymywanie niższych cen paliw to spory wydatek dla budżetu. Jak informuje resort finansów, wznowienie na ostatnie dwa tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 mln zł. To jednak tylko część większych kosztów. Cały, pierwotny program "Ceny Paliwa Niżej", który obowiązywał wcześniej, uszczuplił finanse publiczne o około 4,7 mld zł.

Warto przypomnieć, że pakiet CPN po raz pierwszy wprowadzono pod koniec marca 2026 roku. Była to odpowiedź rządu Donalda Tuska na gwałtownie rosnące ceny ropy naftowej na światowych rynkach, spowodowane konfliktem między USA i Izraelem a Iranem, który wybuchł 28 lutego. Pierwotne rozwiązania, obejmujące niższy VAT, ceny maksymalne i czasową obniżkę akcyzy, obowiązywały do końca czerwca. Obecny powrót do części tych regulacji ma na celu złagodzenie skutków niestabilnej sytuacji na rynku paliw w okresie wakacyjnym.

📌 Minister Energii podał maksymalne ceny detaliczne paliw, które będą obowiązywały w czwartek 27.08.2026 r.#CenyPaliwaNiżej pic.twitter.com/NI7jnw7c2j— Ministerstwo Energii (@ME_GOV_PL) August 26, 2026

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