Ceny paliw w Polsce ponownie rosną; litr diesla kosztuje już ponad 9 zł w części kraju, a średnia ogólnopolska to 8,99 zł.

Zachodniopomorskie jest obecnie najdroższym regionem dla diesla (9,03 zł/l), podczas gdy najwięcej za benzynę 95 zapłacisz m.in. na Dolnym Śląsku.

Benzyna E10 utrzymuje stabilną cenę 7,99 zł/l, natomiast LPG podrożało o 6 gr, osiągając średnią 3,14 zł/l.

Odkryj, w których województwach zatankujesz najtaniej: benzyna 95 w Warmińsko-Mazurskim, diesel w Kujawsko-Pomorskim, a LPG na Warmii i Mazurach lub Górnym Śląsku.

Jakie są średnie ceny paliw w Polsce?

Analitycy rynku paliw nie mają dobrych wieści dla zmotoryzowanych. Jak wynika z raportu e-petrol.pl, w drugiej połowie września na stacjach widać było kolejne podwyżki. „Wyniki najnowszego badania stacji (...) przedstawiają ponury obraz detalicznego rynku paliw, na którym wciąż rosną ceny. Od zeszłego tygodnia stabilna pozostaje jedynie średnia ogólnopolska cena benzyny E10, która nadal wynosi 7,99 zł/l” – wskazują eksperci. Według najnowszych danych analityków e-petrol.pl, ogólnopolskie ceny paliw kontynuują trend wzrostowy, a największy skok dotyczy oleju napędowego. O 10 groszy podrożał olej napędowy, którego litr kosztuje przeciętnie 8,99 zł. Wzrosła również średnia cena gazu LPG – o 6 groszy, do poziomu 3,14 zł/l.

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Gdzie cena diesla przekroczyła 9 zł?

Kierowcy w kilku regionach Polski muszą już mierzyć się z cenami oleju napędowego przekraczającymi 9 złotych za litr. Historyczna bariera została przekroczona – cena diesla w województwie zachodniopomorskim wynosi już średnio 9,03 zł za litr, co czyni ten region najdroższym w kraju. To jednak nie jedyne miejsce z tak wysokimi stawkami. Jak podają analitycy, „paliwo to kosztuje 9 złotych na Dolnym Śląsku i Lubelszczyźnie, a 9,01 zł/l w województwie lubuskim”. Najdroższa benzyna 95 jest obecnie na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Opolszczyźnie i w Zachodniopomorskiem, gdzie jej średnia cena to 7,98 zł/l. Z kolei za autogaz najwięcej płaci się w południowo-zachodniej części kraju – średnio 3,23 zł/l.

W których województwach paliwo jest najtańsze?

Mimo ogólnokrajowych podwyżek, wciąż istnieją regiony, gdzie tankowanie jest nieco mniej bolesne dla portfela. Kierowcy szukający oszczędności najmniej za tankowanie zapłacą w północnych i centralnych regionach Polski. Zgodnie z danymi e-petrol.pl, najtańszą benzynę 95 oferują stacje w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie za litr płaci się średnio 7,94 zł. Najkorzystniejszą cenę oleju napędowego można znaleźć w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie kosztuje on 8,96 zł/l. Z kolei najtańszy autogaz dostępny jest na Warmii i Mazurach oraz na Górnym Śląsku, gdzie jego średnia cena wynosi 3,08 zł/l.

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