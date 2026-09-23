Nowy system AI od firmy Scandit do kas samoobsługowych.

Cel: ograniczenie strat o ponad 75% przez wykrywanie błędów i kradzieży.

Działanie w czasie rzeczywistym, bez naruszania prywatności (RODO).

Rozwiązanie dostępne także dla małych sklepów dzięki niskim kosztom wdrożenia.

Dodatkowa funkcja: automatyczna weryfikacja wieku klientów.

Firma Scandit ogłosiła wprowadzenie nowego narzędzia – Self-Checkout Loss Prevention. To system oparty na sztucznej inteligencji wizyjnej, który ma w czasie rzeczywistym pomagać pracownikom sklepów w wychwytywaniu sytuacji prowadzących do strat przy kasach samoobsługowych - pisze forsal.pl. Chodzi zarówno o przypadkowe błędy, jak i celowe działania.

Jak to działa w praktyce? System dyskretnie obserwuje proces kasowania. Jeśli zauważy, że jakiś produkt nie został zeskanowany, został celowo pominięty albo pozostawiony w wózku, na ekranie kasy pojawi się komunikat. Dzięki temu klient może sam naprawić błąd. Jeśli to nie pomoże, powiadomienie dostaje pracownik. Twórcy przekonują, że technologia pozwala odzyskać lub zapobiec ponad 75% strat, które generują kasy samoobsługowe.

To odpowiedź na rosnący problem, z którym mierzy się handel – nowa sztuczna inteligencja w sklepach ma pogodzić wygodę klientów z realnymi zyskami właścicieli. W większości przypadków interwencja obsługi nie jest potrzebna, co sprawia, że zakupy przebiegają sprawniej, a pracownicy nie muszą odrywać się od swoich głównych zadań.

Kasy samoobsługowe fundamentalnie zmieniły handel detaliczny, ale wpłynęły również na bilans strat. Detaliści nie powinni stawać przed wyborem między szybkim procesem zakupowym a skuteczną ochroną przed stratami.

– mówi Christian Floerkemeier, współzałożyciel firmy Scandit.

Wygoda ma cenę. Dlaczego kasy samoobsługowe to problem dla handlowców?

Dziś już 54% wszystkich transakcji w handlu detalicznym przechodzi przez kasy samoobsługowe. To ogromna zmiana, która z jednej strony przyspieszyła zakupy, ale z drugiej otworzyła zupełnie nowe pole do strat. Nie chodzi tylko o celowe kradzieże, ale też o całą masę pomyłek: ktoś zapomni zeskanować produktu, coś utknie w wózku, inny klient zrezygnuje w połowie i porzuci transakcję.

Liczby są bezlitosne. Według raportu ECR Retail Loss „Self-Checkout Loss Report 2026”, sklepy, w których działają kasy samoobsługowe, notują straty wyższe aż o 33% w porównaniu do placówek bez nich. Co więcej, już w pierwszym roku po ich wprowadzeniu straty potrafią podskoczyć o 22%.

Dotychczasowe próby kontroli, jak wyrywkowe sprawdzanie zakupów, często przynoszą więcej szkody niż pożytku. Jak zauważył jeden z niemieckich detalistów, taka kontrola może trwać ponad dwie minuty, co irytuje uczciwych klientów i odrywa pracowników od ważniejszych zadań. To właśnie ten rozziew między wygodą a bezpieczeństwem ma wypełnić nowa technologia.

Co z naszą prywatnością?

Kluczową zaletą systemu jest to, że opiera się on głównie na oprogramowaniu. Nie trzeba wymieniać sprzętu w sklepie. Rozwiązanie współpracuje z istniejącą infrastrukturą – kamerami wbudowanymi w kasy, gotowymi rozwiązaniami innych firm, a nawet ze standardowymi kamerami monitoringu zamontowanymi nad stanowiskiem.

Twórcy mocno podkreślają kwestię prywatności. System został zaprojektowany tak, by być w zgodzie z unijnymi przepisami, w tym RODO. Przetwarzanie wideo odbywa się lokalnie, na danym stanowisku kasowym, a nie na zewnętrznych serwerach. System analizuje wyłącznie produkty i przebieg transakcji, dzięki czemu przy kasach samoobsługowych nie jest wymagana identyfikacja twarzy ani dane biometryczne. Dzięki temu rozwiązanie omija praktyki, których zakazuje unijny Akt w sprawie sztucznej inteligencji.

Jednym z wyzwań związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do analizy obrazu przy kasach samoobsługowych były wysokie koszty infrastruktury oraz opóźnienia charakterystyczne dla niektórych starszych rozwiązań. Często prowadziło to do braku synchronizacji między zachowaniem klienta a momentem interwencji, powodując dezorientację zaangażowanych osób

– mówi Greg Buzek, Prezes i Główny Analityk w IHL Group.

Jego zdaniem nowe, proste rozwiązanie eliminuje te problemy, a możliwość wykorzystania istniejących kamer dodatkowo obniża koszty.

Czy to rozwiązanie tylko dla gigantów? Koszty i przyszłość technologii

Technologia często kojarzy się z ogromnymi kosztami, ale w tym przypadku ma być inaczej. Nie trzeba budować serwerowni ani prowadzić skomplikowanej instalacji w całym sklepie. System jest skalowalny i dostępny nie tylko dla hipermarketów, ale też dla znacznie mniejszych, nawet rodzinnych sklepów.

Scandit już w lipcu 2026 roku wprowadził rozwiązanie Age-Verified Self-Checkout, które automatyzuje weryfikację wieku przy zakupie towarów z ograniczeniami, jak alkohol czy papierosy. Połączenie obu tych technologii sprawia, że kasy samoobsługowe stają się niemal w pełni autonomiczne – same pilnują transakcji i weryfikują wiek, co pozwala pracownikom skupić się na pomocy klientom, a nie na rutynowych kontrolach.

Wizja sięga jeszcze dalej i obejmuje takie rozwiązania jak badanie dostępności towarów na półkach (technologia ShelfView), kontrolę zgodności cen, zarządzanie datami ważności czy inteligentne kompletowanie zamówień. Dzięki temu właściciele sklepów zyskują bieżący wgląd w to, co dzieje się z ich towarem, mogą szybciej reagować na problemy i w efekcie – lepiej chronić swoje zyski i ograniczać ryzyko operacyjne.

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