O czym prezydent Karol Nawrocki powie w ONZ?

To będzie najważniejszy punkt wizyty prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki Marty w Stanach Zjednoczonych. Podczas swojego wystąpienia na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, prezydent ma poruszyć kilka kluczowych dla Polski i świata tematów. Jak zapowiada minister w Kancelarii Prezydenta, Marcin Przydacz, nie będzie to kurtuazyjna przemowa.

Główne tematy, jakie poruszy prezydent Nawrocki w ONZ, to przede wszystkim agresywna postawa Rosji, łamanie prawa przez reżimy autorytarne oraz globalne wyzwania, takie jak rozwój sztucznej inteligencji. Chodzi o to, by jasno przedstawić polski punkt widzenia na największe zagrożenia i szanse, przed jakimi stoi dziś społeczność międzynarodowa.

Szczególnie mocno ma wybrzmieć głos sprzeciwu wobec łamania prawa międzynarodowego. Jak podkreślał minister Marcin Przydacz, prezydent będzie mówił o "konieczności powrotu do prymatu prawa międzynarodowego nad prawem siły".

Oprócz tego, świat usłyszy o sytuacji w Europie Wschodniej, problemach demograficznych oraz o tym, jak państwa powinny podchodzić do błyskawicznego rozwoju sztucznej inteligencji.

Kto jeszcze zabierze głos?

Tego samego dnia na mównicy w Nowym Jorku staną również inni światowi liderzy. W planie obrad przewidziano wystąpienia między innymi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana oraz prezydenta Syrii Ahmeda al-Szary. Taki zestaw mówców gwarantuje, że poruszone zostaną najbardziej palące problemy globalnego bezpieczeństwa, a przemówienie prezydenta w ONZ będzie częścią szerszej, kluczowej debaty o przyszłości porządku międzynarodowego.

NAWROCKI CORAZ SILNIEJSZY?