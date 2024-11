i Autor: pixabay.com

Drożyzna w Polsce

Ceny paliwa na koniec listopada. Złoty słabnie, tankowanie drożeje

Jakie są ceny paliw w Polsce? Pod koniec listopada kierowcy nie mają co liczyć na niższe ceny paliw - ocenili analitycy portalu e-eptrol.pl. Dlaczego prognozy są takie złe? To efekt wyraźnego osłabienia złotówki w relacji do amerykańskiego dolara i drożejącej w ostatnich dniach ropy naftowej - dodali.