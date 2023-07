Ceny produktów rolnych będą ustalane przez rząd? Minister zdradził plany

"Zależałoby mi, żeby wprowadzić ustawę, tak zwaną hiszpańską, (…) żeby rolnik nie musiał, jak do tej pory, sprzedawać po cenie poniżej kosztów. Jest takie rozwiązanie hiszpańskie, przyglądamy się temu, przygotowujemy ustawę, (…) żeby kupujący, ten właśnie, który przyjeżdża kupować, nie mógł kupić od rolnika taniej niż są koszty produkcji" - powiedział szef resortu rolnictwa w TVP 1 w niedzielę.

Minister przekazał też, że do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło blisko 13 tys. wniosków o środki na budowę i wyposażenie silosów na kwotę ponad 500 mln zł. "To pokazuje, że rolnicy byli tymi silosami mocno zainteresowani, to był dobry program. Kolejny program, który cieszy się bardzo wielkim zainteresowaniem to przetwórstwo. Wartość złożonych wniosków to ponad 6 mld zł" - dodał. Minister przypomniał, że przez cztery miesiące udało się wyeksportować z Polski ponad 4,5 mln ton zboża, dzięki czemu udało się opróżnić magazyny przed żniwami.

Sonda Interesujesz się polityką? Tak Nie