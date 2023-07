Ogromne pieniądze dla polskich rolników. KE zatwierdziła pomoc w wysokości 210 milionów złotych

Złoty we wtorek rano stracił wobec głównych walut. Kurs walut [25.07.2023 r.]

Ogromna pomoc dla polskich rolników zatwierdzona

"KE zatwierdziła kolejną pomoc rządową dla polskich rolników, w kontekście agresji Rosji na Ukrainę. W ramach pomocy udzielone zostaną dopłaty do zakupu materiału siewnego. Pomoc rządowa na dopłaty to 210 mln zł" - poinformował min. Robert Telus na Twitterze. Komisja Europejska stwierdziła, że polski program wsparcia producentów rolnych jest "niezbędny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego". Jak wcześniej przekazał szef resortu rolnictwa, rząd przeznaczył już 15,4 mld zł na pakiet pomocy dla polskich rolników. Najwięcej środków trafiło na dopłaty do nawozów.

Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wypłacone i realizowane wsparcie dla rolników w związku z wojną na Ukrainie to 15,425 mld zł, z czego 2,6 mld zł w 2022 r., 10,036 mld zł w tym roku i 2,789 mld zł w kolejnych latach.

Pomoc w formie dotacji bezpośrednich

O pomoc w ramach nowego programu będzie można ubiegać się w formie dotacji bezpośrednich. Dzięki tym funduszom wsparcie trafi do producentów rolnych, którzy obecnie borykają się z niedoborami płynności w związku ze wzrostem cen nasion, które są kluczowym nakładem produkcji rolnej. Beneficjenci powinni otrzymać fundusze do 31 grudnia 2023 r.

✅ Pomoc rządowa na dopłaty do materiału siewnego o wartości 210 milionów złotych. pic.twitter.com/CK35dcQkC0— Robert Telus (@RobertTelus) July 24, 2023

