Robert Telus nowym ministrem rolnictwa. Jakim majątkiem dysponuje?

Robert Telus nowym ministrem rolnictwa. Jaki ma majątek?

Robert Telus od 2002 roku był samorządowcem w powiacie opoczyńskim, a w 2007 roku został wybrany na posła na Sejm VI kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Zasiadał w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, a od 2021 roku był w składzie Rady Doradców Politycznych Mateusza Morawieckiego. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej, teraz zostanie ministrem rolnictwa.

W oświadczeniu majątkowym złożonym w kwietniu 2022 roku czytamy, że w ramach zasobów pieniężnych posiada ok. 360 tys. zł, które są współwłasnością małżeńską. Ponadto w jej ramach jest właścicielem dwóch domów. Jeden ma powierzchnię ok. 190 metrów kwadratowych o wartości ok. 230 tys. zł, drugi będący spadkiem po rodzicach ok. 100 metrów kwadratowych o wartości ok. 130 tys. zł. Adres obu jest zatajony, nie wiemy więc nawet w jakim mieście się znajdują. Ponadto w kategorii "inne nieruchomości" polityk wpisał działkę zabudowaną o powierzchni 0,0518 hektara o wartości ok. 180 tys. zł, do której ma 1/3 prawa własności (ok. 70 tys. zł) oraz działkę z zabudowaniami o powierzchni 0,2 hektara o wartości ok. 310 tys. zł.

W skład mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł wchodzi pojazd Kia Carnival z 2008 roku o wartości ok. 25 tys. zł oraz Volkswagen T-Roc z 2018 roku o wartości ok. 60 tys. zł. Do tego dochodzi sprzęt rolniczy. W kategorii zobowiązań finansowych Robert Telus wpisał pożyczkę od siostry Bernadetty Baran wysokości 130 tys. zł i pożyczkę na zakup nieruchomości wzięty przez żonę od ojca Henryka Grzegorskiego wysokości 70 tys. zł.

Minister rolnictwa sam posiada gospodarstwo rolne

Ponadto jak przystało na ministra rolnictwa, Robert Telus posiada gospodarstwo rolne o powierzchni fizycznej 30.2 hektara, w przeliczeniu na obszar użytkowy 14.20 hektarów. Ponadto minister dzierżawi z żoną od osób prywatnych ok. 32 hektary we wspólnym gospodarstwie. Wartość gospodarstwa rolnego ministra wynosi ok 750 tys. zł wraz z maszynami rolniczymi. Z tytułu posiadania gospodarstwa Robert Telus wraz z żoną osiągnął w 2021 roku dochody wysokości 25 tys. zł.

Ponadto 12 sierpnia 2019 roku polityk PiS nabył od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa grunty orne o powierzchni 1,36 hektara w drodze przetargu.

Ile zarabia Robert Telus nowy minister rolnictwa?

Z oświadczenia majątkowego wynika, że Robert Telus w 2021 roku z uposażenia poselskiego zarobił 158612,53 zł, ponadto otrzymał ok. 5000 zł diety. Przychody żony z dzierżawy wyniosły ok. 94800 zł, a środki unijne w gospodarstwie za 2021 rok ok. 140 tys. zł. Teraz do dochodów dojdą dodatki za pełnienie funkcji szefa w resorcie rolnictwa.

