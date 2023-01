Dopłaty dla rolników w Polsce. Nadmierny import zboża z Ukrainy

Zboże z Ukrainy - problemy polskich rolników

Podczas międzynarodowej konferencji, która odbyła się w sobotę 21 stycznia w Berlinie unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski przyznał, że w krajach sąsiadujących z Ukrainą występują problemy związane z eksportem ukraińskiego ziarna. Dotyczy to zwłaszcza Polski, Rumunii i Węgier, gdzie nadmierny import destabilizuje ceny skupu i wypiera lokalnych producentów z rynku. - "Uważnie obserwujemy wpływ importu produktów rolnych z Ukrainy. Nie mają one negatywnego wpływu na całą UE, ale prowadzą do trudności regionalnych, na przykład w Polsce" – powiedział Wojciechowski, cytowany przez tygodnik-rolniczy.pl

Będą dopłaty dla rolników w związku z nadmiernym importem zbóż z Ukrainy?

Wojciechowski powiedział, że Unia chce rozwiązać problem jednocześnie nie narażając stosunków handlowych z Ukrainą. Polski komisarz stwierdził, że prawdopodobnie w krajach poszkodowanych z powodu napływu zboża z Ukrainy, zostanie uruchomiona pomoc dla rolników, którzy mają trudności ze sprzedażą swoich zbóż po rynkowych cenach.

- Chcemy pomóc rolnikom, którzy zostali dotknięci przez wyższy import odbywający się między majem a grudniem 2022 roku. UE zaimportowała w tym czasie więcej niż 10 mln ton zbóż z Ukrainy i większość z tego szła przez trzy kraje: Polskę, Rumunię i Węgry – powiedział Wojciechowski.

Jedną z form pomocy mogłyby być dopłaty dla poszkodowanych rolników, finansowane z rezerwy kryzysowej Wspólnej Polityki Rolnej. Budżet rezerwy wynosi 450 mln euro. Oprócz rezerwy kryzysowej kraje, które dotknął nadmierny import, mogłyby przyznać poszkodowanym rolnikom dopłaty w ramach tzw. tymczasowych ram kryzysowych. W podobnym trybie, też ze względu na wojnę w Ukrainie, uruchomione zostały w Polsce w tym roku dotacje dla producentów świń. Wojciechowski poinformował, że propozycje pomocy dla rolników omówi w gronie ministrów rolnictwa podczas spotkania, które odbędzie się 30 stycznia w Brukseli.

Sonda Wolisz życie na wsi czy w mieście? Zdecydowanie na wsi - natura, czyste powietrze itp. Jestem totalnym mieszczuchem. Potrzebuję bodźców Kocham miasto, ale od czasu do czasu ciągnie mnie do natury