Analiza danych rynkowych ujawnia, jak odwrócenie trendu na kursie walutowym wpływa na strategie zarządzania ryzykiem w polskich firmach

Zrozumienie wahań kursów walut jest kluczowe dla optymalizacji łańcucha dostaw i ochrony płynności finansowej przedsiębiorstwa

Eksperci rynkowi wskazują, że konflikt między silnym wzrostem PKB a rekordowym deficytem budżetowym jest głównym wyzwaniem dla rentowności firm w 2026 roku

Decyzje globalnych banków centralnych bezpośrednio kształtują trendy rynkowe, otwierając nowe możliwości dla skalowania biznesu na rynkach wschodzących

Analiza prognoz finansowych stawia pytanie, czy mocna gospodarka zrównoważy ryzyko kursowe i pozwoli na stabilny rozwój firmy?

Bariera 4,23 zł złamana. Złoty rozpoczyna marsz na południe?

Po siedmiu miesiącach względnego spokoju kurs euro wobec złotego przełamał ważną barierę. Cena europejskiej waluty spadła poniżej poziomu 4,23 zł, który analitycy uznawali za techniczną granicę powstrzymującą dalsze umocnienie naszej waluty. W dniu 14 listopada notowania osiągnęły poziom 4,2274 zł, najniższy od kwietnia, co definitywnie kończy okres, w którym kurs euro poruszał się w stabilnym i przewidywalnym korytarzu cenowym od 4,22 do 4,31 zł. Analiza wykresów, z której korzystają inwestorzy, wskazuje na rosnący potencjał do dalszych spadków. Potwierdza to sytuacja z października, gdy kurs dwukrotnie bezskutecznie próbował wzrosnąć, tworząc formację znaną jako „podwójny szczyt”, która często zwiastuje odwrócenie trendu. Wyjście kursu dołem z dotychczasowego kanału wahań otwiera drogę do testu kolejnego istotnego poziomu, czyli minimum z 26 lutego tego roku, wynoszącego 4,1391 zł. Gdyby złoty tak bardzo się umocnił, byłby najsilniejszy wobec euro od kwietnia 2018 roku. Ta nowa dynamika, choć korzystna dla importerów, stwarza jednocześnie wyzwania dla polskich przedsiębiorstw posiadających zobowiązania w euro, zwiększając ich ryzyko kursowe i wpływając na koszty obsługi zadłużenia.

Złoty w kleszczach. Mocna gospodarka zderza się z górą długu

Sygnały płynące z analizy wykresów znajdują potwierdzenie w twardych danych obrazujących kondycję polskiej gospodarki. Na tle Unii Europejskiej wyróżniamy się bardzo pozytywnie, notując w trzecim kwartale 2025 roku wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB) o 3,7% w ujęciu rocznym, co jest najlepszym wynikiem od trzech lat. Siłą napędową pozostają wysokie wydatki konsumentów oraz dynamicznie rozwijający się sektor usług. Pozytywny obraz uzupełniają wydarzenia na świecie, w tym niedawna obniżka stóp procentowych przez amerykański bank centralny (Rezerwę Federalną). Taka decyzja może osłabić dolara, a gdy amerykańska waluta tanieje, globalny kapitał często szuka zysków na tak zwanych rynkach wschodzących, do których zalicza się Polska. Dodatkowym czynnikiem stabilizującym jest utrzymanie przez agencję S&P Global Ratings oceny wiarygodności kredytowej Polski na poziomie 'A-' ze stabilną perspektywą, co kontrastuje z mniej przychylnymi opiniami innych agencji.

Jednak ten optymistyczny obraz ma również swoje cienie, które hamują potencjał do dalszego umacniania się złotego. Kluczowym wyzwaniem jest stan finansów publicznych, a konkretnie prognozowany na ten rok deficyt budżetowy na poziomie 6,9% PKB. Oznacza to, że wydatki państwa znacznie przewyższą jego dochody. Jak podkreśla agencja Fitch, to wartość dwukrotnie wyższa niż mediana dla krajów o podobnej wiarygodności finansowej, co naturalnie studzi zapał inwestorów. Sytuację komplikuje listopadowa obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej do poziomu 4,25%. Choć niższe stopy wspierają gospodarkę poprzez tańsze kredyty, to jednocześnie zmniejszają atrakcyjność złotego w strategiach typu „carry trade”, polegających na zarabianiu na różnicy w oprocentowaniu walut. Całości dopełnia impas polityczny, który utrudnia proces naprawy finansów państwa, oraz napięcia geopolityczne w regionie, które pozostają istotnym źródłem niepewności.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek