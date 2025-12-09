Ceny w sklepach wzrosły o 4,2% r/r w listopadzie, a żywność o 3,7% r/r, co wskazuje na utrzymujące się podwyżki.

Inflacja sklepowa jest nadal wyższa od ogólnej, ale różnica między nimi maleje.

Przewiduje się, że do świąt ceny żywności utrzymają wzrost około 4% r/r, co oznacza droższy koszyk świąteczny.

Intensywne promocje w grudniu mogą złagodzić rachunki, ale nie zniwelują wszystkich podwyżek, szczególnie w kategoriach z dwucyfrowym wzrostem cen.

Ceny w sklepach i żywności: najnowsze dane

Badanie cen w 17 kategoriach pokazało podwyżki rzędu 4,9 proc. rdr we wrześniu, 4,1 proc. rdr w październiku i 4,2 proc. rdr w listopadzie. W samym segmencie żywności wzrost wyniósł w listopadzie 3,7 proc. rdr, wobec 3,6 proc. miesiąc wcześniej. Różnica między całym koszykiem a żywnością maleje, choć inflacja sklepowa nadal jest wyższa od ogólnej.

„Wygląda na to, że ceny pozostałych kategorii rosną wolniej niż te sklepowe. To jest moja stała obserwacja. W ciągu ostatnich 23 miesięcy zdarzyło się tylko w lipcu 2024 r., że inflacja ogólna była wyższa, niż to wynikało z naszych raportów dotyczących cen w sklepach. Ponadto w okresie wiosenno-letnim ub.r. trzykrotnie zanotowano zrównanie obu wskaźników” – zauważył dr Marek Szymański z Uniwersytetu WSB Merito.

Święta 2025: dlaczego koszyk będzie droższy

W ocenie dr Justyny Rybackiej z Uniwersytetu WSB Merito do świąt ceny żywności utrzymają wzrost ok. 4 proc. rdr. Analitycy UCE Research przewidują podobną skalę podwyżek w grudniu. Wstępne odczyty z pierwszego tygodnia miesiąca mówią o wzroście kosztów zakupów o 4,1 proc. rdr, a żywności o 3,4 proc. rdr; rok temu było to 5,6 proc. rdr.

„To wstępne dane i wartości za cały miesiąc jeszcze mogą się trochę zmienić. Warto zauważyć, że sieci handlowe z początkiem grudnia ruszyły z bardzo intensywnymi kampaniami promocyjnymi, szczególnie jeżeli chodzi o żywność. Do tego widać, że sprzedawcy detaliczni robią wszystko, by w tym roku konsumenci zauważyli, że święta wcale nie będą drogie. W rzeczywistości oczywiście nie do końca tak to może wyglądać, szczególnie jeśli chodzi o kilka kategorii, które notują aż dwucyfrowy wzrost rok do roku” – zastrzeżono w raporcie.

Promocje mogą złagodzić rachunek, ale nie zniwelują podwyżek w każdej kategorii. Dr Szymański podkreśla niepewność dalszych trendów: „W dłuższej perspektywie możliwe są zmiany, ale zbyt wiele czynników może mieć na to wpływ, żeby móc precyzyjnie przewidywać wyniki” – stwierdził ekspert. Raport porównał 94 tys. cen z ponad 44 tys. sklepów w 61 sieciach handlowych.

PTNW - Modzelewski