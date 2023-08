Ceny w Polsce i na Słowacji. Gdzie zapłacisz więcej?

Co PO i opozycja zrobi z wiekiem emerytalnym? Człowiek Tuska zdradza plany

PanParagon porównał ceny tych samych towarów w sieci handlowej Lidl w Polsce i na Słowacji. Okazuje się, że większość produktów w polskich placówkach sieci jest znacznie tańsza. Dla przypomnienia najniższa krajowa na Słowacji wynosi 700 euro, czyli 3108 zł. W Polsce to 2783,86 zł, czyli niespełna 627 euro. W obu krajach inflacja nadal jest wysoka. Dla porównania cen wzięto kilkanaście podstawowych produktów. Ceny podano w złotówkach w przeliczeniu z euro po kursie 4,44.

Lidl na Słowacji – co jest tańsze niż w Polsce?

Tańsze są banany, które Słowacy mogą kupić za 3,95 zł (cena za 1 kg), podczas gdy w polskim Lidlu cena to 6,99 zł. Nieznacznie tańsze u Słowaków jest również masło (kostka 200 g) - kosztuje 5,28 zł, a w Polsce o 21 gr więcej. W podobnych cenach kupimy m.in. musli (na Słowacji 750 g za 16,71 zł, a w Polsce 700 g produktu za 12,99 zł), mleko (u Słowaków 3,33 zł, a w Polsce 2,99 zł za butelkę) i wodę gazowaną (Słowacy muszą zapłacić 10 gr więcej).

Co jest droższe w słowackim Lidlu?

Więcej zapłacimy za mięso. Filet z piersi kurczaka kosztuje 22,15 zł, podczas gdy w Polsce cena to 17,99 zł, kabanosy, które w polskim Lidlu kosztują 6,47 zł, na Słowacji są w cenie 7,94 zł. Dużo droższy jest ser żółty gouda. Cena za 1 kg to 45,99 zł, czyli prawie aż 20 zł więcej niż w Polsce (27,35 zł). Droższe są też kajzerki, cena na Słowacji to 62 grosze, a w Polsce - 33 gr, kawa (57,67zł/47,99 zł i warzywa:

* pomidorki koktajlowe, cena za 500 g: 13,27/12,99 zł,

* cebula: 7,50/4,99 zł,

* papryka: 15,49/9,99 zł,

* marchew: 7,05/4,99 zł.

