Ceny wakacje zagranicznych tanieją! Biura podróży obniżają ceny

Tam polecisz w sierpniu taniej

Jak czytamy w dzienniku "Rz", "w ostatnim tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem w pierwszym tygodniu sierpnia obniżyła się o 19 złotych. W ocenie autorów raportu, to "niewielka korekta w porównaniu do wzrostów z poprzednich tygodni, kiedy to ceny rosły o 103, 35 i 22 złote". Analitycy zwracają uwagę, że największy spadek cen dotyczył wyjazdów na Półwysep Chalcydycki - aż o 552 złote. Znaczące obniżki odnotowano również w przypadku wakacji na Fuerteventurze i Krecie - odpowiednio o 205 i 186 złotych.

Do tych krajów pojedziemy taniej:

Turcja: o 126 złotych,

Grecja: o 115 złotych,

Wyspy Kanaryjskie: o 36 złotych,

Egipt: o 29 złotych,

Bułgaria: o 4 złote.

Autorzy raportu wskazują, że ceny wakacji w Turcji wróciły do poziomu sprzed kilkunastu tygodni. Obecna średnia cena wycieczek do tego kraju wynosi 4953 złote. Co prawda, jest ona wyższa w porównaniu do ubiegłorocznego sezonu o 72 złote, ale tydzień wcześniej ta różnica wynosiła 95 zł.

Analiza pokazuje również, że niektóre kierunki drożeją jak np. hiszpańskie Costa de la Luz, gdzie średnia cena wycieczki wzrosła o 936 złotych. Znaczące podwyżki odnotowano również w przypadku Malty i Kalabrii - odpowiednio o 807 i 367 złotych.

Eksperci z Traveldata jednocześnie informują, że istotnym elementem oferty jest cena paliwa lotniczego, który wynosi 3,69 złotego za litr, podczas gdy rok wcześniej było to 3,51 złotego za litr. Oznacza to wzrost o 5,1 proc. w skali roku, co jest mniejszą różnicą niż w poprzednich tygodniach. Również istotny w tym wypadku jest kurs złotego. Umacnianie się polskiej waluty sprzyja pozytywnie na ceny wycieczek zagranicznych.