Nowe dane na temat cen węgla. Ile kosztuje opał w portach i sklepach?

Na rynkach światowych ceny surowca powoli się stabilizują

Z danych ARP wynika, że styczeń przyniósł stabilizację cen na świecie - ceny węgla w zachodnioeuropejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) pozostały na poziomie z końca 2022 r. i były o 37 proc. wyższe niż przed rokiem.

W przeliczeniu na warunki portów ARA wartość polskich indeksów wyniosła w styczniu 185,68 USD za tonę węgla dla energetyki oraz 258,40 USD za tonę węgla dla ciepłownictwa.

Cena węgla w portach ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) przed wybuchem wojny w Ukrainie notowana była poniżej 200 dolarów za tonę. Po wybuchu konfliktu notowania wystrzeliły powyżej 400 dolarów za tonę i utrzymywały się na wysokim poziomie przez kolejne miesiące. Ostatecznie cena węgla spadła. Ile wynosi dziś?

Za ile aktualnie kupimy węgiel i pellet?

W piątek 3 marca 2023 r. w portach ARA za tonę węgla należy zapłacić 140 dolarów. Po przeliczeniu na polską walutę wg obecnego kursu jest to ok. 619 zł za 1000 kg. W stosunku do środy węgiel potaniał o 2,47 pkt proc. czyli o 3,55 dolara.

W marketach budowlanych można kupić pellet pakowany w worki po 15 kg. W piątek 3 marca w Castoramie cena za tonę wynosi 2670 zł. W Leroy Merlin pellet można kupić w cenie od 2660 zł do 3130 zł za tonę, pakowany po 15 kg lub luzem w cenie 1596 zł za 600 kg. Natomiast w Obi pellet dostępny jest w cenie od 2000 do 2670 zł za tonę. Markety podkreślają jednocześnie, że ceny pelletu w sklepach stacjonarnych mogą się różnić.

Po ile jest ekogroszek?

Ile w tej chwili kosztuje ekogroszek w Polsce? Ceny w lutym 2023 spadają, ale nadal nie jest tanio. Ekogroszek w składach można kupić za ok. 2000 zł, a nie za prawie 4000 zł, jak było to jeszcze pod koniec 2022. Najdrożej ekogroszek można kupić w marketach. Najniższe ceny ekogroszku mają kopalnie, jak PGG czy Tauron.

"Ceny ekogroszku najpewniej będą jeszcze spadać. Węgiel jest teraz na rynku, a popyt maleje. Mówi się też o zniesieniu limitów na zakup węgla, które obowiązują od zeszłego roku. Również tegoroczna zima okazała się łaskawa, a do zakończenia sezonu grzewczego coraz bliżej" -czytamy na stronie Muratora.

Ceny ekogroszku w sklepie PGG

Jak informuje Murator, sklep internetowy PGG towar na półkę sklepową wystawia od godziny 16.00 do 17.00. W przypadku dostępności kolejna partia towaru może pojawić się o godzinie 18.00. Trzeba też pamiętać, że PGG sprzedaje tylko ekogroszek i miał. Sprzedaż węgla luzem jest wstrzymana do odwołania. Powodem jest przekierowanie towaru na potrzeby dystrybucji węgla przez samorządy.

Ile ekogroszek kosztuje w Tauronie?

Według Muratora, Tauron prowadzi sprzedaż ekogroszku przez internet we wtorki i czwartki, w ograniczonej ilości (do 2 palet z dostawą kurierem i do 4 palet odbiorem własnym) od godz. 17:00 do wyczerpania zapasu. Sklep nie przyjmuje do realizacji zamówień złożonych telefonicznie ani drogą mailową. W styczniu 2023 ekogroszek kosztuje (podane ceny nie obejmują transportu).

