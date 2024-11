Ceny zagranicznych jarmarków szokują! "U nas jest drożej"

Jarmark bożonarodzeniowy w Wiedniu. Jakie ceny?

Jarmarki bożonarodzeniowe cieszą się w Europie wielką popularnością. Jednym z najchętniej odwiedzanych są jarmarki świąteczne w Wiedniu. Jarmark w stolicy Austrii kusi tradycyjnymi potrawami i napojami, takimi jak grzane wino (Glühwein) i pieczone kasztany. Ile kosztują bożonarodzeniowe przysmaki na jarmarku świątecznym w Wiedniu? Jak pisze "Fakt" - sprawdził to jeden z internautów. Okazuje się, że wcale nie jest tak drogo, ja mogłoby się wydawać. Grzaniec, 250 ml kosztuje w granicach 4,5-7,5 euro (20-32 zł), z kolei za herbatę należy zapłacić 3,5 euro (ok. 15 zł). Kiełbasa z chlebem to wydatek 5,5 euro (ok. 24 zł), a langosz 7 euro (ok. 31 zł). Przekąska w postaci pięciu gorących kasztanów kosztuje 3 euro (13 zł).

W komentarzach pod postem mediach społecznościowych, wiele internautów uznało, że ceny są porównywalne do tych obecnych na polskich jarmarkach. Inni nawet stwierdzili, że są one niższe niż np. we Wrocławiu. - "U nas jest drożej", "ceny bardzo znośne", "jak na Wiedeń to nie jest drogo" - wskazują internauci.

Gdzie odbywają się jarmarki bożonarodzeniowe w Wiedniu?

W stolicy Austrii odbywają się jedne z najpiękniejszych tego typu imprez w Europie. Warto się wybrać m.in. na Targ Sztuki Adwentowej na pl. Karlsplatz, jarmark pod pałacem Schloss Schönbrunn, a także na malowniczy jarmark bożonarodzeniowy na pl. Św. Szczepana, tuż obok katedry. Największym zainteresowaniem cieszy się jednak Wiedeński Sen Bożonarodzeniowy na pl. Ratuszowym. Jarmark ten oferuje ponad 150 stoisk z rękodziełem, ozdobami świątecznymi, a także tradycyjnymi potrawami i napojami. Jarmark przy ratuszu działa w dniach 15 listopada 2024 - 26 grudnia 2024 jest otwarty codziennie od 11:00 do 21:00, w piątki i soboty do 22:00, 24 grudnia do 16:00, 25 i 26 grudnia do 19:00.