Polacy wolą pieniądze niż myślenie o emeryturze

Europejczycy coraz częściej patrzą w przyszłość i doceniają benefity związane z zabezpieczeniem emerytalnym. W Polsce sytuacja wygląda nieco inaczej. Nasi pracownicy przede wszystkim chcą korzystać z tego, co mogą dostać tu i teraz.

Jak wynika z raportu „2026 HR & Payroll Pulse” firmy SD Worx, jedna trzecia polskich pracowników, czyli 33 proc. najbardziej ceni wynagrodzenie oparte na aktualnych kompetencjach. Na drugim miejscu znalazły się przejrzyste informacje dotyczące płac i polityki wynagrodzeń oraz pensja uzależniona od wyników – po 30 proc.

Dopiero na czwartym miejscu znalazło się wsparcie emerytalne i planowanie emerytury. Wskazało je 26 proc. badanych.

Firmy wciąż mają słabe benefity emerytalne

Niestety, polskie firmy również nie rozpieszczają pracowników emerytalnymi benefitami. Tylko 28,4 proc. organizacji oferuje zatrudnionym tego typu rozwiązania.

Na tle innych europejskich państw wypadamy słabo. W Wielkiej Brytanii takie programy oferuje aż 59,3 proc. firm. W Irlandii jest to 43,8 proc., a w Norwegii – 40,7 proc.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z doradztwem emerytalnym. W Polsce oferuje je zaledwie 14,9 proc. przedsiębiorstw. Dla porównania w Niemczech jest to 47,4 proc., a w Szwecji 34,2 proc.

– Świadczenia pozapłacowe związane z emeryturą stają się dziś elementem budowania poczucia bezpieczeństwa finansowego – mówi Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland.

Polacy chcą przede wszystkim więcej wolnego

Największą różnicę między oczekiwaniami pracowników a ofertą firm widać jednak w przypadku wolnego.

Aż 32,9 proc. Polaków chciałoby mieć możliwość korzystania z dodatkowych dni urlopu. Tymczasem taki przywilej ma obecnie zaledwie 15,8 proc. ankietowanych.

To oznacza, że firmy dają pracownikom znacznie mniej wolnego, niż ci chcieliby mieć.

Na kolejnych miejscach znalazły się stałe zarobki – 30,8 proc., bony lub dodatki na posiłki – 24,3 proc. oraz elastyczne godziny pracy – 24 proc.

I właśnie elastyczność również jest na celowniku pracowników. Obecnie 22,4 proc. badanych korzysta z elastycznych godzin pracy, ale 24 proc. chciałoby mieć taką możliwość.

Pensja ma być jasna jak słońce

Dla pracowników liczy się nie tylko wysokość pensji. Chcą też dokładnie wiedzieć, za co i ile dostają.

Aż 30 proc. polskich respondentów wskazuje na potrzebę przejrzystych informacji o wynagrodzeniu i zasadach płacowych. Tymczasem tylko 64 proc. polskich firm deklaruje pełne przygotowanie do spełnienia wymogów unijnej dyrektywy dotyczącej przejrzystości wynagrodzeń.

To ważny problem, bo 44,1 proc. ankietowanych Polaków przyznaje, że doświadcza stresu finansowego.

Szef nie musi dawać więcej pieniędzy

Firmy mają przy tym twardy orzech do zgryzienia. Pracownicy chcą więcej, ale przedsiębiorstwa niekoniecznie mogą sobie pozwolić na podnoszenie kosztów pracy.

Aż 61,5 proc. polskich organizacji szuka więc sposobów na zwiększenie atrakcyjności pakietu wynagrodzeń bez podnoszenia całkowitych kosztów zatrudnienia.

Stąd rosnące znaczenie dodatkowych dni wolnych, elastycznego czasu pracy czy innych świadczeń.

Pracownik chce sam wybrać benefit

Coraz większe znaczenie ma także możliwość wyboru. Nie każdy potrzebuje tego samego pakietu.

Jedna osoba woli dodatkowy urlop, inna kartę żywieniową, a jeszcze inna elastyczne godziny pracy. Dlatego 23 proc. polskich pracowników chciałoby mieć możliwość stworzenia elastycznego pakietu wynagrodzenia dopasowanego do własnych potrzeb.

Firmy zaczynają na to reagować. 18,4 proc. polskich przedsiębiorstw już inwestuje w elastyczne modele płac.

Analitycy zaznaczają, że obecnie pracownik chce nie tylko zarabiać. Chce też mieć więcej czasu, jasne zasady i poczucie, że pracodawca daje mu coś wartościowego. A o emeryturze na razie wielu Polaków woli myśleć dopiero później.

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