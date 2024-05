Dla kogo dofinansowanie domowej elektrowni wiatrowej?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podaje, że wsparcie skierowane będzie do osób fizycznych - właścicieli bądź współwłaścicieli budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym, wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. "Będą one mogły otrzymać dofinansowanie do zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej lub do zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej wraz z magazynem energii elektrycznej" - poinformowano. Fundusz dodał, że zakup i montaż magazynu energii ma być możliwy, ale nie obowiązkowy.

Od kiedy nabór wniosków na prywatne elektrownie wiatrowe?

Uruchomienie naboru wniosków w ramach programu "Moja elektrownia wiatrowa" planowane jest na drugi- trzeci kwartał 2024 roku - poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będzie można otrzymać do 30 tys. zł na zakup przydomowego wiatraka.

Jakie środki przewidziano na dofinansowanie domowych elektrowni wiatrowych?

Budżet całego programu, który będzie realizowany do 2029 roku, ma wynieść 400 mln zł. Umowy z beneficjentami mają być podpisywane do końca 2028 r. Nie jest jeszcze znana pula środków w pierwszym naborze wniosków.

Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce – planowane przyspieszenie

- Odnawialne źródła energii stanowią niezwykle ważny element bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jednak, aby rozwijać energetykę wiatrową oraz solarną, potrzebny jest stabilizator systemu energetycznego. „Do tej pory były nim elektrownie węglowe. Dzisiaj od tego odchodzimy. Jako grupa rozwijamy energetykę opartą o spalanie gazu, budujemy bloki gazowe" – podkreślił Marcin Laskowski, wiceprezes zarządu ds. regulacji, reprezentujący PGE Polską Grupę Energetyczną.

