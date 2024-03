Chcesz pracować w LOT? Rusza nabór do programu stażowego!

Jak przekazano na stronie narodowego przewoźnika, płatny staż będzie trwał trzy miesiące (od 1 lipca do 30 września 2024 roku). Firma oferuje 53 miejsca na stażu w 14 obszarach działalności LOT-u m.in. e-commerce, revenue management, sprzedaży, finansów, produktu i customer experience, marketingu, IT czy HR, a także w biurze techniki, operacji naziemnych czy planowania siatki połączeń.

Przewoźnik przekazał, że w dniu zakończenia stażu każdy biorący w nim udział otrzyma bilet lotniczy dla siebie i osoby towarzyszącej, a także możliwość kontynuacji ścieżki zawodowej w PLL LOT po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji od opiekuna stażu. Dyrektor biura HR PLL LOT Izabella Orszanowska podkreśliła, że w poprzednich latach LOT Summer Internship (wakacyjny program stażowy) cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony studentów i absolwentów. W ciągu ostatnich dwóch lat (2022-2023) w LOT szkoliło się 38 stażystek i 45 stażystów. Jak podkreślono, w 2023 roku ponad 70 proc. stażystów zostało z LOT na dłużej.

Umiejętności i doświadczenie z LOT

"Staż w PLL LOT to fantastyczna podróż, dzięki której dajemy możliwość rozwoju w wielu obszarach naszej firmy, a jednocześnie to także okazja do zdobycia umiejętności i doświadczenia potrzebnych do rozpoczęcia kariery zawodowej" - podkreśliła Orszanowska. Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,30 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza (PGL), należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.

Polskie Linie Lotnicze LOT bezpośrednio latają do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Japonii i Korei Południowej. Połączenia te obsługują Boeingami 787 Dreamliner. Poza tym polski przewoźnik ma połączenia bezpośrednie z wieloma europejskimi stolicami m.in. Londynem, Paryżem

