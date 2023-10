Polskie linie lotnicze LOT nie polecą do Tel-Awiwu. Podano dokładny termin

Zmiana przepisów. Jesteś na L4 to musisz o tym pamiętać, bo szef Cię zwolni

PLL LOT odwołuje loty do Tel-Awiwu

„Z uwagi na obecną sytuację w Izraelu odwołujemy wszystkie loty z i do Tel-Awiwu do 14 października 2023 r. włącznie” – podały Polskie Linie Lotnicze LOT. Przewoźnik poinformował także, że osoby chcące uzyskać ważne informacje na temat zaplanowanego lotu powinny zostawić swoje dane kontaktowe pod nr. tel +97237217931, w aplikacji WhatsApp lub email: tlv@lot.pl. „Dzięki temu będziemy mogli na bieżąco informować Cię w sprawie ewentualnych zmian dotyczących twojego rejsu” – wyjaśnił przewoźnik.

Zmiana terminu lotu lub zwrot pieniędzy

Pasażerowie, którzy kupili bilety na rejs do Tel Awiwu 7 października lub wcześniej, a których podróż uległa zakłóceniu z uwagi na obecną sytuację w Izraelu, mogą dokonać jednej bezpłatnej zmiany terminu wylotu (nowy rejs musi odbyć się do 30 listopada 2023 r., ale zmiana trasy podróży jest niedozwolona) albo mogą uzyskać pełny zwrot „za niewykorzystane odcinki” - podał LOT. „Dodatkowa elastyczność obejmuje zarówno rejsy odwołane, jak i nieodwołane i dotyczy biletów z potwierdzoną datą podróży w przedziale 6.10.23-14.10.23” – wyjaśnił LOT. Firma radzi, by pasażer skontaktował się z LOT Contact Center, które wprowadzi zmiany w rezerwacji.

