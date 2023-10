Ceny ropy mocno w górę! Rynek obawia się rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie

Ropa zdrożała o ponad 3 proc.

W poniedziałek 9 października ok. godz. 8.00 notowania baryłki ropy Brent na giełdzie w Londynie wzrosły o 3,38 proc., do 87,44 dol., a amerykańskiej WTI na giełdzie w Nowym Jorku wzrosły o 3,65 proc., do 85,81 dol. W piątek na zamknięciu baryłka ropy Brent kosztowała 84,58 dol., a amerykańskiej WTI 82,79 dol.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.

Rynek obawia się rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku mocno rosną w reakcji na konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XI kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 85,91 USD, wyżej o 3,77 proc.Ropa Brent na ICE w dostawach na XII wyceniana jest po 87,58 USD za baryłkę, wyżej o 3,55 proc.

„Wydarzenia na Bliskim Wschodzie destabilizują rynki w wielu regionach świata. Inwestorzy mają nad czym się zastanawiać” – mówi Kyle Rodda, starszy analityk rynku w Capital.com. Analitycy zwracają uwagę, że rosną obawy przed szokiem podażowym na rynkach ropy. „Inwestorzy mogą zachowywać niepokój przez kilka dni, dopóki ryzyko eskalacji konfliktu nie osłabnie” – mówi Rodda.

