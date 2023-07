i Autor: Shutterstock Ropa naftowa

Gospodarka

Paliwo może być jeszcze tańsze. Spadają ceny ropy

Jak podają maklerzy, spadają ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku,. Stało się to po tym, jak cena za baryłkę zaliczyła mocny skok w górę we wtorek, o ponad 2 proc., co było skutkiem ograniczenia dostaw z Rosji.