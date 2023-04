Ceny paliw wymkną się spod kontroli? Moskwa i Arabia Saudyjska będą dyktować ceny ropy

Putin śmieje się w kułak z polityki Unii Europejskiej

Sojusz OPEC plus pokazuje jak fasadową instytucją jest Unia Europejska, która nakłada sankcje na ropę z Rosji. Wszystkie atuty trzyma bowiem w ręku ten, kto dyktuje ceny ropy. Łatwo sobie wyobrazić jak przez ceny tego surowca, Putin może wpędzić unijną gospodarkę w recesję, inflację, a jak niewiele na swoją obronę w tym kontekście ma Unia Europejska.

Jak przypomina Bloomberg, decyzja z 2 kwietnia tego roku, która przyczyniła się do wzrostu cen ropy o około 5 dolarów za baryłkę, oznacza już, że rośnie ryzyko recesji. Konsumenci wydający więcej na energię będą mieli mniej gotówki na inne rzeczy, a inflacja będzie wyższa. W tym samym czasie prezydent Rosji Władimir Putin otrzymuje więcej na sfinansowanie wojny w Ukrainie.

Ale bardziej znaczące jest to, co posunięcie OPEC+ mówi o prawdopodobnej ścieżce cen ropy w nadchodzących latach.

Jak czytamy w wnp.pl, Saudyjczycy ustalają poziomy wydobycia ropy w porozumieniu z Rosją. Kiedy chcieli złagodzić napięcia z regionalnym rywalem, Iranem, zwrócili się do Chin, aby wynegocjowały układ – z pominięciem USA. Innymi słowy, wpływ Zachodu na kartel naftowy jest najmniejszy od dziesięcioleci.

"A wszyscy członkowie OPEC+ mają własne priorytety, od ambitnych planów saudyjskiego następcy tronu Mohammeda bin Salmana, by na nowo pobudzić gospodarkę, po wojnę Putina. Każdy dodatkowy dochód, jaki otrzymują z wyższych opłat za ropę, jest więc dla nich niezwykle cenny"- pisze portal wnp.pl.

OPEC plus to rynkowi konkurenci

Dr Jakub Bogucki analityk Rynku Paliw z e-petrol.pl w rozmowie z Super Biznesem przyznaje, że teza o wzmocnieniu sojuszu Rijad-Moskwa jest uzasadniona, ale nie mówiłbym o tym, jako o trwałej i nierozerwalnej więzi.

Jak wyjaśnia Bogucki z e-petrol.pl, w pewnym sensie kraje OPEC+ są konkurentami, którzy mają wprawdzie wspólny interes w postaci wyższych cen, ale docelowo mogą rywalizować z sobą np. o rynki azjatyckie (Rosja do wejścia w życie sankcji kierowała się ze swoją produkcją raczej do Europy), więc nasuwa się pytanie, czy da się tą "bliskość" utrzymać.

-Pamiętajmy - celem OPEC+ nie są możliwie najwyższe ceny, ale raczej ceny stabilne i akceptowalne także dla nabywców - a więc przesadzić z limitowaniem produkcji nie będą oni w stanie, gdyż obniży się ich perspektywa zarobku. Pamiętajmy też, że w odwodzie jest jeszcze niemal nieobecna na większą skalę na rynkach produkcja Iranu, a także Wenezueli czy Libii - jeśli sytuacja popytowa zacznie być problematyczna, może się zmienić także i polityka Zachodu względem tych państw - choć na razie zakrawa to na mało realny scenariusz- przypomina Bogucki w rozmowie z Super Biznesem.

Jak kształtują cię obecnie ceny ropy?

Jak podaje BM Reflex, w piątek (14.04) ceny czerwcowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymują się w rejonie 86,30 USD/bbl. W skali tygodnia ropa Brent podrożała około 1 USD/bbl. Ceny benzyn na rynku ARA potaniały 2 USD/bbl natomiast diesla 13 USD/t. Różnica cen benzyn i diesla na rynku ARA przekroczyła już w mijającym tygodniu poziom 200 USD/t, tym samym benzyna staje się coraz droższa w stosunku do cen diesla. Amerykańska EIA zrewidowała w górę o 2 USD/bbl do 85 USD/bbl prognozę średniej ceny ropy Brent w 2023 roku.

-OPEC spodziewa się wzrostu światowego popytu na ropę i paliwa w I kwartale tego roku o 2,1 mln bbl/d, w drugim o 2,4 mln bbl/d, w trzecim 2,5 mln bbl/d i czwartym 2,3 mln bbl/d. Średnioroczny poziom konsumpcji szacowany jest na 101,89 mln bbl/d. Światowy popyt na benzyny wzrośnie w tym roku zdaniem OPEC o 0,7 mln bbl/d, natomiast na diesla 0,6 mln bbl/d-czytamy w komunikacie BM Reflex.

Według BM Reflex, import ropy naftowej do Chin zgodnie z oficjalnymi danymi GAC wzrósł 22,5% r/r i 28,4% m/m do 52,31 mln ton (12,4 mln bbl/d).Chińskie niezależne rafinerie zwiększyły zakupy ropy rosyjskiej (głównie Urals) w marcu o blisko 40% do 6 mln ton, co jest nowym rekordem. Chiny pozostają największym odbiorcą ropy rosyjskiej, która trafia tam drogą morską i ropociągiem ESPO.

Indyjska prasa natomiast powołując się na anonimowe źródła przedstawicieli sektora rafineryjnego informuje, że część indyjskich banków poinformowała już rafinerie, że nie będzie obsługiwać płatności za rosyjską ropę naftową kupioną powyżej limitu, który kraje G7 i UE ustaliły na poziomie 60 USD/bbl (na bazie FOB). Ceny rosyjskiej ropy Urals FOB Rotterdam wzrosły już do 58,22 USD/bbl, natomiast DAP India przekroczyły poziom 70 USD/bbl.

Rynek nie znosi próżni

Rynek nie znosi próżni, jak widać rosyjska ropa płynie do innych krajów, Putin ma się dobrze i zarabia nie tylko na wojnę z Ukrainą, a tymczasem Unia Europejska ekspertuje coraz droższy surowiec, walcząc z wysoką inflacją, próbując nie wpaść w najgorszy kryzys gospodarczy od dziesięcioleci. A medialne doniesienia o załamaniu rosyjskiej gospodarki pozostają jedynie pobożnymi życzeniami. Co i raz pojawia się tzw lista hanby, która pokazuje, że wielkie europejskie korporacje tak naprawdę nie wycofały się z tamtego rynku. Rosjanie wyjeżdzają na wakacje do swoich ulubionych kurortów na świecie, robią zakupy jak dawniej w znanych sieciach hieprmarketów. Ostatnio nawet jeden z wiodących producentów szwedzkiej wódki zapowiedział powrót na rosyjski rynek.

