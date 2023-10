Przewoźnicy zawieszają loty do i z Tel Awiwu do odwołania

Wizz Air odwołuje loty do Izraela

Wizz Air poinformował w niedzielę wieczorem, że w związku z eskalacją konfliktu w Izraelu, "zawiesił loty do i z Tel Awiwu do odwołania". Przewoźnik lotniczy dodał, że bezpośrednio kontaktuje się z pasażerami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS. "Pasażerom, których dotyczą zmiany, linia zapewnia możliwość modyfikacji rezerwacji lub zwrotu kosztów, a także zakwaterowanie" - zaznaczono w komunikacie Wizz Air. Zalecono też, aby pasażerowie, którzy dokonali rezerwacji w biurach podróży lub agencjach internetowych, zwracali się bezpośrednio do nich. "W dalszym ciągu uważnie monitorujemy sytuację i jesteśmy w kontakcie z odpowiednimi władzami. Wizz Air przeprasza za wszelkie niedogodności i podkreśla, że bezpieczeństwo pasażerów, załogi i samolotów jest priorytetem" - podkreśliła linia lotnicza.

LOT również może odwołać loty

Również PLL LOT - narodowy przewoźnik informował w sobotę, że "ze względu na sytuację zagrożenia dla ruchu lotniczego rejsy PLL LOT z Tel Awiwu w najbliższych dniach mogą zostać opóźnione lub odwołane". Spółka prosi swoich pasażerów przebywających aktualnie w Izraelu o przekazanie jej swoich danych kontaktowych pod nr. tel +97237217931, WhatsApp lub email: tlv@lot.pl. "Dzięki temu będziemy mogli na bieżąco Państwa informować w sprawie ewentualnych zmian dotyczących Państwa rejsów" - poinformował LOT.