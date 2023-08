Chlebomaty to był dopiero początek. Firma ze Szczecina rozwija piekarnie drive-thru

300 zł na wyprawkę do szkoły to za dużo? Można ją zrobić za 100 zł

Zakupy można zrobić zarówno w sposób tradycyjny, jak i bez wysiadania z samochodu

"Nie boimy się eksperymentować, dlatego chętnie testujemy różne formaty i koncepty. Pierwszy punkt Asprod Drive otworzyliśmy w 2019 r. w Szczecinie, przy zbiegu dwóch bardzo ruchliwych ulic. To właśnie lokalizacja zdeterminowała taki, a nie inny wybór konceptu sklepu. Szybko okazał się on strzałem w dziesiątkę – klienci błyskawicznie docenili to rozwiązanie jako szybką i łatwą formę dokonywania zakupów. To zachęciło nas do kontynuowania tego projektu" mówi Dariusz Bielecki prezes firmy Asprod, w wywiadzie udzielonym dla portalu wiadomoscihandlowe.pl.

Teraz wg. zapowiedzi prezesa powstają kolejne tego typu placówki. Prezes Bielecki w wywiadzie dla portalu zapowiada, że "w planach na bieżący rok jest jeszcze otwarcie co najmniej kilku kolejnych sklepów, również w zupełnie nowej dla nas formule, ale szczegółów nie chcemy jeszcze zdradzać. Niech to będzie niespodzianka dla naszych klientów". zastrzega Bielecki w wiadomociachhandlowych.pl.

Obecnie skupiamy się na ekspansji w województwach, w których funkcjonujemy i które dają nam już teraz 2,5 miliona potencjalnych klientów w zasięgu. Asprod ma 87 placówek, zlokalizowanych są one na terenie trzech województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego. Sklepy znajdują się m.in.: w Netto, Kauflandzie, a także na szczecińskim Dworcu PKP.