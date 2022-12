Cena chleba wzrośnie przez posłów?

Ceny chleba już biją rekordy. A wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze drożej. Co ciekawe, do podwyżek cen pieczywa przyczynią się posłowie rządzącej koalicji. Jak to możliwe? W czwartek 15 grudnia 2022 grudnia głosowali nad ustawą dotyczącą ustalania cen gazu. Zgodnie z zapisami dla gospodarstw domowych przygotowany jest dodatek gazowy, który ma być formą rekompensaty wyższego VAT-u. Będzie tu obowiązywało kryterium dochodowe (1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 2100 w jednoosobowym). Wsparcie przewidziano też dla tak zwanych podmiotów wrażliwych. Natomiast bez wsparcia pozostali mali i średni przedsiębiorcy. W grupie tej znaleźli się m.in. piekarze, którzy to podnieśli larum.

Piekarze ostrzegają, że przy ogromnych rachunkach za gaz będą musieli drastycznie podnosić ceny pieczywa. W przeciwnym razie interes nie będzie dochodowy, a nie o to przecież w prowadzeniu firmy chodzi. Zatem o ile mogą pójść w górę ceny chleba? Biorąc pod uwagę wysokie rachunki za media, wysokie ceny produktów takich jak mąka czy masło oraz wysokie koszty pracy, to należy spodziewać się podwyżki 100 proc. Teraz chleb kosztuje już ok. 5 zł, zatem w 2023 roku bochenek może kosztować 10 zł.

