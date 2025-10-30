Ciąg dalszy afery o działkę na CPK. Minister rolnictwa spotka się z Wielgomasem

Sprawa dotyczy sprzedaży działki przez KOWR wiceprezesowi Dawtony krótko przed zmianą władzy, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości do CPK.

Właściciel działki, Piotr Wielgomas, zadeklarował chęć spotkania z przedstawicielami ministerstwa rolnictwa i KOWR w sprawie spornej nieruchomości pod CPK.

Minister rolnictwa, Stefan Krajewski, poinformował o zaplanowanym spotkaniu na środę i możliwości wymiany gruntów.

Odpowiedź Wielgomasa na pismo KOWR

Piotr Wielgomas, właściciel działki w Zabłotni, która jest strategicznie położona na trasie planowanej linii kolejowej do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), zadeklarował chęć podjęcia rozmów z przedstawicielami rządu. Minister Rolnictwa, Stefan Krajewski, poinformował, że KOWR otrzymał odpowiedź na swoje pismo, w której Wielgomas wyraża gotowość do spotkania.

- Takie spotkanie ma się odbyć w najbliższą środę o godz. 8 w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa – oświadczył minister Krajewski na antenie TVN24.

Minister Krajewski podkreślił, że priorytetem jest znalezienie rozwiązania, które nie obciąży nadmiernie budżetu państwa. Jednym z rozważanych wariantów jest wymiana gruntów, co potencjalnie mogłoby przynieść korzyści obu stronom. "Zawsze można dokonać wymiany gruntów, jeśli ktoś musi się zrzec ziemi i przekazać ją na takie inwestycje jak CPK. KOWR może zaproponować wymianę gruntów" – zaznaczył minister.

Kontrowersje wokół sprzedaży działki

Kluczowym elementem sprawy jest sprzedaż działki o powierzchni 160 ha przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona, Piotrowi Wielgomasowi, w 2023 roku, tuż przed zmianą władzy. Jak ujawniła Wirtualna Polska, przez ten teren ma przebiegać linia kolei dużych prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Transakcja, której wartość wyniosła 22,8 mln zł, została sfinalizowana 1 grudnia 2023 roku.

Dodatkowo, według informacji WP, przed finalizacją transakcji firmę Dawtona odwiedził ówczesny Minister Rolnictwa, Robert Telus, co dodatkowo podsyciło kontrowersje związane z tą sprawą.

W odpowiedzi na doniesienia medialne, Piotr Wielgomas wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że KOWR ma zagwarantowane prawo odkupu działki do grudnia 2028 roku, zgodnie z warunkami umowy sprzedaży. Podkreślił również, że w momencie zakupu działki nie był świadomy, że nieruchomość w Zabłotni jest uwzględniona w planach inwestycyjnych CPK.

W swoim oświadczeniu Wielgomas przypomniał, że umowa zawiera 15-letni zakaz zbywania nieruchomości oraz zobowiązanie do osobistego prowadzenia na niej działalności rolniczej. Zaznaczył, że jako wieloletni dzierżawca działki od 2008 roku, dążył do nabycia jej na własność, aby móc rozwijać swoją działalność rolniczą.

Szef KOWR, Henryk Smolarz, zapowiedział, że wystąpi do Piotra Wielgomasa z wnioskiem o dobrowolny zwrot nieruchomości, powołując się na zmianę przeznaczenia terenu, co uruchamia klauzulę odkupu zawartą w umowie.

Prezes CPK, Filip Czernicki, zwrócił uwagę na ryzyko poniesienia strat finansowych przez Skarb Państwa, jeśli nie uda się odkupić działki po cenie, za jaką została sprzedana. W takim przypadku nieruchomość, która mogła zostać przekazana spółce przez KOWR bezpłatnie, będzie musiała zostać wykupiona.

