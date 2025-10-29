Nieoficjalnie: KOWR chce odkupu działki na CPK. Chodzi o natychmiastowy zwrot

W ostatnich dniach WP ujawniła, że w 2023 roku KOWR sprzedał do tej pory dzierżawioną działkę Piotrowi Wielgomasowi

Działka była kluczowa pod kątem inwestycji CPK

Według nieoficjalnych informacji Polsatu, KOWR wystąpił o jej wykup

Afera z działką CPK. Sprzeczne oświadczenia KOWR i Wielgomasa

W 2023 roku za rządów krótkotrwałego gabinetu Mateusza Morawieckiego (gdy ministrem rolnictwa był Robert Telus, a zastępcą Rafał Romanowski), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) sprzedał dzierżawioną 160-hektarową działkę w Zabłotni wiceprezesowi Dawtony, Piotrowi Wielgomasowi za 22,8 mln zł. Według informacji WP, działka miała wzrosnąć do wartości 400 mln zł; po tym jak zmieniono jej przeznaczenie na budowę infrastruktury kolejowej związanej z CPK.

Piotr Wielgomas wydał w tej sprawie oświadczenie, w którym zadeklarował, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma cały czas prawo odkupu po cenie nabycia z 2023 roku, co jest ujęte w księdze wieczystej nieruchomości. Na dowód zamieścił fragment księgi wieczystej:

- Umowne prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem aktu stanowiącego podstawę wpisu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa w okresie pięciu lat od dnia zawarcia aktu stanowiącego podstawę wpisu, z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej. Do wykonania prawa odkupu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem poniższych postanowień - czytamy w księdze wieczystej.

KOWR oświadczył jednak, że w umowie nie było postanowień do wykonania umownego prawa odkupu. Ponadto w sierpniu 2025 roku występował do nabywcy działki o jej odsprzedaż w celu przekazania nieruchomości do CPK, ale nie ma na to zgody nabywcy.

Nieoficjalnie: KOWR występuje o zwrot działki

Jak podaje nieoficjalnie ustalił Polsat News, wiceprezes Dawtony, Piotr Wielgomas, ma otrzymać pismo z KOWR z żądaniem natychmiastowego zwrotu działki w Zabłotni.

Według ustaleń Wirtualnej Polski w 2023 roku spółka CPK do ostatniej chwili zabiegała o powstrzymanie sprzedaży działki. Z oświadczenia Piotra Wielgomasa wynika, że nie miał wiedzy o przeznaczeniu działki do realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

