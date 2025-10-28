O co chodzi w aferze z ziemią pod CPK? Jest oświadczenie wiceprezesa Dawtony

Według informacji WP, KOWR miał sprzedać Piotrowi Wielgomasowi działkę kluczową z punktu widzenia CPK za ponad 22 mln zł

W tym czasie wartość działki miała wzrosnąć do 400 mln zł

Piotr Wielgomas wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że nie miał świadomości, że nieruchomość w Zabłotni znajdzie się w planach inwestycyjnych CPK

O co chodzi z aferą o działkę CPK?

Jak podaje WP, działka w Zabłotni była dzierżawiona od KOWR przez Dawtonę, której założycielem jest Andrzej Wielgomas. Dawtona to jedno z największych przedsiębiorstw w polskim sektorze spożywczym, do tego cały czas w rękach polskiego kapitału. Działania rodziny Wielgomasów są znacznie szersze niż tylko branża spożywcza, córka Andrzeja Wielgomasa - Luna reprezentowała Polskę na Eurowizji w 2024 roku, a sama spółka jest sponsorem Campusu Polska. Rodzina przekazywała także 130 tys. zł na kampanię Rafała Trzaskowskiego.

Wiceprezesem spółki jest Piotr Wielgomas, zajmujący się zarządzaniem majątkiem i rozwojem spółki. To właśnie on miał w grudniu 2023 roku wykupić od KOWR działkę w Zabłotni, którą od 2008 roku Dawtona dzierżawiła za 580 tys. zł rocznie. Transakcja opiewająca na 22,8 mln zł została zatwierdzona 1 grudnia 2023 roku i została zatwierdzona kilkanaście dni przed zmianą rządu.

Wirtualna Polska twierdzi, że wartość gruntu wzrosła nawet do 400 mln zł po zmianie jej przeznaczenia i budowie infrastruktury kolejowej związanej z CPK. Co ciekawe, wcześniej spółka Centralny Port Komunikacyjny miała zabiegać o przejęcie tego terenu, uznając go za kluczowy dla inwestycji.

Do sprzedaży doszło, gdy PiS rządział w resorcie rolnictwa. Prokuratura rozpoczęła śledztwo

Do sprzedaży miało dojść, gdy ministrem rolnictwa był Robert Telus, a zastępcą Rafał Romanowski. Na sprzedaż działki resort wyraził zgody, mimo zastrzeżeń ze strony spółki CPK. Po doniesieniach Wirtualnej Polski, Prawo i Sprawiedliwość zawiesiło obu polityków w prawach członka aż do wyjaśnienia sprawy.

Jak zapowiedział premier Donald Tusk, śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie pod kątem podejrzenia przekroczenia uprawnień przez urzędników oraz wprowadzenia w błędu spółki CPK co do stanu prawnego nieruchomości. KOWR zadeklarował współpracę z prokuraturą i skorzystanie z prawa odkupu, gdyby zaszły takie przesłanki w akcie notarialnym.

Oficjalne oświadczenie Piotra Wielgomasa

Do sprawy odniósł się Piotr Wielgomas, który nabył nieruchomość od KOWR. Jak podkreślił - jako rolnik od lat dzierżawiący nieruchomość, wystąpił o zgodny z prawem wykup działki od Skarbu Państwa, nie mając świadomości, że nieruchomość w Zabłotni będzie częścią planów inwestycyjnych CPK. Dodał także, że KOWR zastrzegł sobie prawo odkupu nieruchomości po cenie na bycia z w 2023 roku, a także zawarł obostrzenia możliwości korzystania z działki, m.in. 15-letni zakaz zbywania nieruchomości i obowiązek prowadzenia na niej działalności rolniczej. Jak czytamy w komunikacie - KOWR może odkupić działkę (po cenie zakupu) do grudnia 2028 roku.

Piotr Wielgomas podkreślił, że wszelkie kontakty z przedstawicielami rządu i samorządu, były transparentne i zgodne z polskim prawem. Poniżej prezentujemy całe oświadczenie Piotra Wielgomasa, w niezmienionej formie:

Zostałem wplątany w walkę polityczną jako narzędzie pomiędzy partiami politycznymi w Polscena co nie wyrażam zgody. Biorąc pod uwagę powyższe oświadczam co następuje:

Każdy prowadzący działalność produkcyjną związaną z rolnictwem, kto jest dzierżawcą gruntówrolnych od KOWR, i kogo zamiarem jest rozwijanie prowadzonej działalności rolniczej, chce nabyćdzierżawione nieruchomości na własność. Ja, jako wieloletni dzierżawca gruntów rolnych wZabłotni, w tym działki 87/1, nieprzerwanie od 2008 roku, wystąpiłem z wnioskiem do KOWR olegalny wykup tej nieruchomości. Stosowne dokumenty złożyłem w 2018 roku. Nabyłem tęnieruchomość jako osoba fizyczna, rolnik, legalnie korzystając z prawa pierwokupuprzysługującego dzierżawcy, co jest zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawyo gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Jednocześnie informuję, iż wdacie nabycia nie miałem świadomości, że nieruchomość w Zabłotni znajdzie się w planachinwestycyjnych CPK.

Na marginesie należy wspomnieć, że w umowie sprzedaży nieruchomości położonej wmiejscowości Zabłotnia, KOWR zastrzegł sobie prawo odkupu po cenie nabycia z 2023 r. cojest również ujęte w księdze wieczystej owej nieruchomości.

Ponadto KOWR zawarł w umowie szereg obostrzeń dotyczących możliwości korzystania z działki,w tym m.in. 15-letni zakaz zbywania nieruchomości i obowiązek osobistego prowadzenia tamdziałalności rolniczej. To oznacza, że na terenie ww. działki nie można przez ten okres prowadzićinnej działalności niż rolnicza.

KOWR może w każdej chwili skorzystać z zapisanego prawa odkupu do grudnia 2028 r.W nawiązaniu do innych sensacyjnych doniesień, które pojawiają się w przestrzeni medialnej,które dotyczą moich kontaktów oraz członków mojej rodziny z przedstawicielami rządu isamorządów, informuję, iż te kontakty miały charakter jawny, transparentny i były zgodne zprawem, w tym m.in. przepisami ustawy Kodeks Wyborczy.

Na zakończenie informuję, iż stanowisko zaprezentowane powyżej jest ostateczne oraz proszę ojego przywoływanie, cytowanie w całości bez zniekształcania jego treści.

