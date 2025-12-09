Ulga na składki związkowe przysługuje każdemu członkowi związku zawodowego – niezależnie od formy zatrudnienia – o ile opłacał składki w danym roku.

W 2025 roku maksymalnie odliczyć można 840 zł od dochodu, co przekłada się na realną oszczędność podatkową zależną od progu (np. 72 zł przy 12% progu i 600 zł składek).

Dowodem wpłaty składek są potwierdzenia przelewów lub informacja PIT-11 od pracodawcy, jeśli składki były potrącane z wynagrodzenia.

Ulga na składki członkowskie związków zawodowych – kto skorzysta

Z preferencji podatkowej mogą skorzystać osoby, które należą do związków zawodowych i w danym roku opłacały składki. Nie ma znaczenia forma zatrudnienia: ulga dotyczy zarówno pracujących na umowie o pracę, jak i osób związanych z firmą umowami cywilnoprawnymi. Odliczenie wykazuje się w rocznym zeznaniu na formularzach PIT-37 lub PIT-36 – samo się nie naliczy, więc warto o nim pamiętać podczas rozliczenia.

PIT 2025: limit odliczenia i realna oszczędność

W zeznaniu za 2025 r. maksymalnie można odliczyć od dochodu 840 zł. Jeśli suma zapłaconych składek była niższa, odliczenie obejmuje dokładnie poniesione koszty. Kluczowe jest to, że ulga zmniejsza dochód, a nie podatek. W praktyce oznacza to, że wysokość faktycznej oszczędności zależy od progu podatkowego.

Przykładowo: gdy podatnik zapłacił 600 zł składek i rozlicza się w pierwszym progu (12 proc.), pomniejsza dochód o 600 zł, a podatek spada o 72 zł - wylicza Business Insider. Przy wyższej stawce podatku efekt odliczenia będzie proporcjonalnie większy.

Jak udokumentować składki związkowe

Warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej są dowody wpłaty. Powinny one zawierać dane identyfikujące członka związku, informacje o organizacji, wysokość składek oraz daty i tytuły przelewów. Jeśli składki były potrącane z wynagrodzenia przez pracodawcę, ich kwoty powinny być wykazane w informacji PIT-11. Wtedy właśnie PIT-11 stanowi wystarczające potwierdzenie prawa do odliczenia.

Dlaczego warto o niej pamiętać

Ulga wprowadzona w ramach Polskiego Ładu miała wspierać zrzeszanie się pracowników i częściowo rekompensować koszty członkostwa. Choć limit 840 zł nie oznacza identycznego zwrotu dla każdego, dla wielu osób to konkretna, coroczna ulga w domowym budżecie. Przy rosnących kosztach życia takie odliczenie może stać się prostym sposobem na legalne obniżenie podatku, o ile poprawnie je wykażemy w rocznym PIT.

PTNW - Modzelewski