i Autor: Shutterstock, Otodom

Nieruchomości

Sposoby ogrzewania nieruchomości. Co wybrać i jakie są koszty?

Wraz z nastaniem sezonu grzewczego planujący zakup nieruchomości zwracają większą uwagę na typ ogrzewania. Spośród jakich rozwiązań mogą wybierać? Na rynku wtórnym wciąż dominuje ogrzewanie gazowe, które wiąże się ze średnią wyceną nieruchomości na poziomie 8,8 tys. zł/mkw. Natomiast na rynku deweloperskim udział domów z pompami ciepła wzrósł do 52%. Co ciekawe, chociaż piece węglowe systematycznie tracą swoją popularność, to nie ma to wpływu na spadki w cenach lokali.