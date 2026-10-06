Decyzja Komisji Europejskiej. Dlaczego Polska nie może wesprzeć MAN?

W poniedziałek zapadła ostateczna decyzja, która kończy wielomiesięczne starania o publiczne pieniądze dla motoryzacyjnego giganta. Komisja Europejska poinformowała, że plan rządu Donalda Tuska, by wesprzeć rozbudowę fabryki ciężarówek MAN kwotą 116 mln zł, jest niezgodny z unijnymi zasadami. Polska nie może przekazać tych pieniędzy.

To finał postępowania, które Bruksela wszczęła jeszcze w lipcu 2025 roku. Urzędnicy przez wiele miesięcy sprawdzali, czy tak duże wsparcie publiczne dla prywatnej firmy jest w ogóle uzasadnione. Wątpliwości pojawiły się niemal od razu, choć początkowo projekt wyglądał obiecująco – miał przecież wspierać rozwój i tworzyć miejsca pracy w Małopolsce, czyli regionie, który kwalifikuje się do takiej pomocy.

Gdzie więc leży problem? W kluczowym argumencie, którego polskiej stronie nie udało się obronić. Komisja Europejska uznała, że planowana pomoc dla fabryki MAN w Niepołomicach nie miała tzw. efektu zachęty. Oznacza to, że zebrane dowody nie przekonały Brukseli, że bez tych 116 milionów złotych koncern MAN zrezygnowałby z inwestycji w Polsce i wybrał inną lokalizację. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie:

Zgromadzony materiał dowodowy nie wskazywał na to, by bez tego wsparcia spółka MAN zdecydowała się na inwestycję w innej lokalizacji.

Innymi słowy, unijni urzędnicy doszli do wniosku, że MAN i tak planował rozbudowę zakładu w Niepołomicach, a publiczne pieniądze byłyby tylko "miłym dodatkiem", a nie decydującym czynnikiem. To z kolei łamie jedną z fundamentalnych zasad przyznawania pomocy publicznej w Unii Europejskiej.

O jakie pieniądze chodziło? Szczegóły zablokowanej pomocy

Plan wsparcia dla MAN, zgłoszony przez polskie władze do Komisji Europejskiej jeszcze w 2024 roku, opiewał na 116 milionów złotych (czyli około 26 milionów euro). Pieniądze miały wspomóc rozbudowę mocy produkcyjnych zakładu w Niepołomicach, ale nie miały trafić do firmy w formie jednorazowego przelewu.

Pomoc została podzielona na dwie części:

10,7 mln zł miało stanowić bezpośrednią dotację.

105,6 mln zł, czyli zdecydowana większość, to zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Ulga podatkowa to jedna z najpopularniejszych form pomocy publicznej, bo pozwala firmie zatrzymać więcej pieniędzy z zysków, które może przeznaczyć na dalsze inwestycje. W tym przypadku celem było właśnie zwiększenie możliwości produkcyjnych fabryki. Problem w tym, że według Brukseli cała ta kwota – 116 mln zł – nie była "proporcjonalna" i nie ograniczała się do niezbędnego minimum, by przyciągnąć inwestycję do Małopolski.

Komisja Europejska w swoim komunikacie jasno stwierdziła, że skoro pomoc publiczna dla MAN nie skłoniła firmy do wyboru tej konkretnej lokalizacji, a jedynie wsparłaby projekt, który i tak by powstał, to jej przyznanie byłoby nieuzasadnione. Inwestor nie potrzebował dodatkowej zachęty, a to podważa sens całego mechanizmu wsparcia.

Co to jest "efekt zachęty"? Unijne zasady na straży rynku

Cała sprawa rozbiła się o pojęcie, które dla laika może brzmieć tajemniczo, ale w unijnych przepisach jest absolutnie kluczowe: efekt zachęty. Bruksela chce mieć pewność, że publiczne pieniądze nie są marnowane. Pomoc państwa ma sens tylko wtedy, gdy realnie skłania firmę do zrobienia czegoś, czego by bez tych pieniędzy nie zrobiła. Na przykład do zainwestowania w biedniejszym regionie zamiast w bogatszym albo do wdrożenia innowacyjnej technologii, która jest zbyt ryzykowna bez wsparcia.

W przypadku fabryki w Niepołomicach Komisja Europejska uznała, że tego efektu nie było. Firma MAN i tak zamierzała rozbudować swój zakład, a polska dotacja i ulga podatkowa byłyby jedynie prezentem, a nie realną zachętą. Unijne wytyczne jasno określają, kiedy pomoc publiczna dla MAN lub innej dużej firmy jest dopuszczalna, a kiedy narusza zasady jednolitego rynku.

Aby państwo członkowskie mogło legalnie wesprzeć dużą inwestycję, musi udowodnić, że pomoc spełnia kilka warunków. Oto najważniejsze z nich:

Rzeczywisty "efekt zachęty": pomoc musi być decydująca dla podjęcia decyzji o inwestycji w danym miejscu.

Proporcjonalność: wsparcie musi być ograniczone do absolutnego minimum niezbędnego do przyciągnięcia projektu. Nie może być wyższe, niż to konieczne.

Brak negatywnych skutków: pomoc nie może prowadzić do powstania nadmiaru mocy produkcyjnych na rynku, który i tak ma problemy.

Ochrona miejsc pracy w UE: wsparcie nie może być przeznaczone na przeniesienie fabryki z jednego kraju UE do drugiego, co prowadziłoby do likwidacji miejsc pracy gdzie indziej.

Polska nie zdołała dowieść, że wszystkie te warunki zostały spełnione. Wniosek Brukseli był więc jednoznaczny. To ostatecznie zamyka temat 116 milionów złotych dla fabryki MAN w Niepołomicach.

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