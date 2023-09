Co będzie z lotniskiem Chopina po powstaniu CPK? Horała przedstawił plany

Tyle kosztują obietnice wyborcze 2023. Skąd politycy wezmą na to pieniądze?

Główny ruch komercyjny zostanie przeniesiony z lotniska Chopina na CPK! Pełnomocnik rządu potwierdza

Marcin Horała w trakcie Forum Ekonomicznego w Karpaczu gościem w studiu Superbiznesu był wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Przedstawiciel resortu odniósł się doniesień o rzekomej sprzedaży terenów lotniska Chopina po tym jak CPK zostanie zbudowane. Jak zaznaczył, główny komponent ruchu komercyjnego trzeba z lotniska Chopina przenieść na CPK, aby powstała siatka połączeń, aby powstał potencjał przesiadkowy i nie doszło do "kanibalizacji" lotniska.

- Więc gdyby tego nie zrobić u nas, to [...] nastąpiła taka kanibalistyczna konkurencja, prawdopodobnie zakończona bankructwem lotniska Chopina jako tego starszego, gorzej zorganizowanego, mającego znacznie mniejsze możliwości, oferującego gorszy customer experience [...] Chcąc zachować miejsca pracy, chcąc zachować też różne biznesy, bo wokół lotniska to jest kilkaset firm, które z nich współpracują jako ekosystem gospodarczy, trzeba dać szansę LOT-owi zbudowania siatki połączeń - mówił Horała w studiu Superbiznesu.

Jak zaznaczył oskarżenia opozycji wynikają z tego, że trwa kampania wyborcza i jego zdaniem doszło do manipulacji poprzez postawienie znaku równości między przeniesieniem głównego ruchu komercyjnego, a całkowitą likwidacją lotniska Chopina.

Jaki los czeka lotnisko Chopina? Nie ma planów sprzedaży gruntu

Marcin Horała przyznał, że decyzja o przyszłości Lotniska Chopina zostanie podjęta w przyszłości i będą podejmowały ją także władze miasta stołecznego Warszawa, które są odpowiedzialne za zagospodarowanie przestrzenne i miejscowy plan. Podkreślił również, że nawet jeśli władze samorządowe podjęłyby decyzję o zakończeniu działalności lotniskowej lotniska Chopina, to nie znaczy, że grunt zostanie sprzedany. Dodał, że "nie ma takich planów".

Marcin Horała wyjaśnił, że w planach CPK powstały projekty, że w miejscu lotniska mogłoby powstać tanie społeczne budownictwo mieszkaniowe, mówiono również o Hyperloopie, czy Vertiporcie. Podkreślił jednak, że żadna decyzja nie została podjęta.

- Odpowiedzialny inwestor musi analizować różne warianty, musi podejmować decyzje na bazie danych, na bazie sprawdzenia różnych opcji, a nie od tak sobie z sufitu [...] Mogę tylko powiedzieć, że są takie projekty zarówno od takiego zagospodarowania całkowicie nielotniskowego, po lotnisko w pewnej mniejszej skali i ograniczonych funkcjach - wyjaśniał minister Horała.

Całą rozmowę można zobaczyć w poniższym wideo:

