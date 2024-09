Co dalej z 800 plus i świadczeniami socjalnymi? Znamy plany budżetowe rządu na 2025 rok

Wysoki deficyt, a świadczenia socjalne. Czy w budżecie państwa na 2025 rok są środki na 800 plus i inne świadczenia socjalne?

Wiadomo, że Polska zostanie objęta w przyszłym roku procedurą nadmiernego deficytu przez Komisję Europejską. Ponadto jak przyznał premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański na konferencji prasowej, deficyt sektora finansów publicznych w relacji do PKB ma wynieść 5,5 proc. To może budzić obawy Polaków w kwestii kontynuacji programów socjalnych, takich jak 800 plus, 13. i 14. emerytury, czy nowych świadczeń jak aktywny rodzic ("babciowe") i renta wdowia. Premier nie ukrywa, że pogodzenie wydatków z wysokich zadłużeniem, nie będzie łatwe.

- W roku 2024 roku, gdy korygowaliśmy budżet po PiS [...] Na kampanię PiS sobie wymyślił, że zwiększy 500 plus na 800 plus. Ale później przychodzi rząd, który to finansuje i to realnie wypłaca. To daje wyobrażenie, jak poważne wyzwania przed nami stanęły - powiedział premier RP.

Hojny budżet na 2024 rok. Środki na 800 plus i programy socjalne zostały zabezpieczone

To jednak nie oznacza, że rząd całkowicie zrezygnuje ze świadczeń socjalnych, lub zaplanuje ich zwiększenie. Donald Tusk po objęciu władzy zapowiedział, że "nic co zostało dane, nie zostanie zabrane", także w kontekście programu 800 plus. Co więcej, w 2025 roku dojdą nowe, hojne programy socjalne, takie jak wcześniej wspomniane "babciowe", czy renta wdowia, które oczywiście będą dodatkowym obciążeniem dla budżetu. Zarówno premier, jak i minister finansów upatrują szansy na sfinansowanie programów dzięki rekordowemu wzrostowi gospodarczemu.

- Budżet jest w ramach odpowiedzialności, ale jest budżetem hojnym. Chcemy, żeby był wzrost gospodarczy, który będzie rekordowy [...] dla nas oznacza wzrost gospodarczy w kieszeni każdego Polak i każdej Polki. Uparliśmy się na to i będziemy to kontynuować, aby wzrost gospodarczy połączyć z zabezpieczeniem finansowym tych ludzi najbardziej potrzebujących. Jedno nie stoi w sprzeczności z drugim - powiedział Donald Tusk.

Również minister finansów potwierdził, że środki na świadczenia socjalne są już zabezpieczone w budżecie na 2025 rok:

- Kontynuacja ważnych programów takich jak [...] 8,5 mld zł na realizację programu aktywny rodzic, czyli tzw. babciowe, zabezpieczone środki - prawie 63 mld zł na program 800 plus, zabezpieczone środki na rentę wdowią, trzynastą i czternastą emeryturę, oraz waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych - mówił Domański.

