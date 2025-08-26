Rząd zajmuje się projektem dotyczącym wypłaty zaliczek odszkodowań dla osób wywłaszczanych na potrzeby CPK, mającym na celu zwiększenie gwarancji prawnych dla wywłaszczonych.

Ministrowie dyskutują nad sposobami obniżenia cen energii po wecie prezydenta, szukając systemowych rozwiązań na ostatni kwartał roku i kolejne lata.

W wykazie prac była także nowelizacja ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego ma na celu utworzenie Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami (Portal DOM), który upubliczni statystyki cen transakcyjnych na rynku mieszkaniowym.

Rząd rozważa co zrobić z prezydenckim wetem ws. ustawy wiatrakowej

Minister energii, Miłosz Motyka, w wywiadzie dla Radiowej Jedynki zapowiedział, że rząd podczas posiedzenia omówi dalsze kroki po zawetowaniu przez prezydenta nowelizacji ustawy wiatrakowej, która zamrażała ceny energii do końca roku. Motyka podkreślił, że ceny energii powinny być niższe i rząd szuka odpowiedniej ścieżki do tego celu.

- Będziemy o tym dyskutowali w ramach rządu, jak też odpowiednią ścieżkę przeprowadzić. Rozmawiamy o tym, ale kluczowe i docelowo: ceny energii powinny być niższe i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. (...) Będziemy rozmawiali i o tych rozwiązaniach na ostatni kwartał, ale przede wszystkim o systemowym naprawieniu (...) także jeżeli chodzi o kwestie związane z sieciami (energetycznymi, PAP)" – zaznaczył minister energii.

Prezydent w ubiegłym tygodniu zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w energetykę wiatrową na lądzie i zamrażała ceny prądu do końca 2025 roku. Jednocześnie prezydent podpisał projekt inicjatywy ustawodawczej dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej „literalnie wyjęty” z zawetowanej ustawy. Projekt ten trafił do Sejmu i zakłada zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto do końca 2025 r.

Zaliczki odszkodowań dla wywłaszczanych pod CPK

Zgodnie z porządkiem obrad, rząd zajął się również projektem zmiany ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Projekt ten miał być rozpatrywany już dwa tygodnie temu. Nowe przepisy mają na celu umożliwienie wypłaty zaliczek w wysokości do 85% odszkodowania osobom wywłaszczanym na potrzeby CPK.

Obowiązek wydania nieruchomości ma nastąpić po 120 dniach od dnia ustalenia wysokości odszkodowania, a zaliczka ma być wypłacana w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Ocenia się, że w obecnym stanie prawnym, z powodu braku formalnego powiązania wywłaszczenia z wypłatą odszkodowania, osoby wywłaszczone mogą nie otrzymać nawet zaliczki przed terminem opuszczenia nieruchomości.

W Ocenie Skutków Regulacji podkreślono, że nowe przepisy mają zwiększyć gwarancje prawne dla osób objętych decyzją lokalizacyjną, eliminując przymusowe opuszczenie nieruchomości bez otrzymania rekompensaty.

Projekt przewiduje również możliwość nadania decyzji lokalizacyjnej rygoru natychmiastowej wykonalności przez wojewodę. Oznacza to, że równocześnie z jej wydaniem rozpocznie się postępowanie odszkodowawcze, a spółka celowa CPK uzyska prawo do dysponowania nieruchomością w celu uzyskania pozwoleń na budowę – bez konieczności jej fizycznego przejęcia.

Portal Danych o Obrocie Mieszkaniami (Portal DOM)

Ostatnim punktem obrad był projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Celem nowelizacji jest utworzenie Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami (Portal DOM), który ma prezentować statystyki dotyczące cen transakcyjnych na rynku mieszkaniowym.

Dane będzie można sortować według różnych kryteriów, takich jak liczba pokoi, powierzchnia użytkowa, rynek pierwotny lub wtórny, typ nieruchomości (dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny), umiejscowienie na kondygnacji czy lokalizacja. Portal DOM ma upubliczniać zagregowane informacje statystyczne na temat cen transakcyjnych, ułatwiając podejmowanie decyzji zakupowych.

Dla ochrony danych osobowych i szczegółów konkretnych transakcji, wyniki będą prezentowane, jeśli liczba lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych i nabywców będzie nie mniejsza niż sześć. Dane jednostkowych transakcji nie będą upubliczniane. Informacje z portalu mają również umożliwić organom publicznym bieżącą analizę rynku mieszkaniowego.

