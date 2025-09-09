Co Polacy wiedzą o energetyce w Polsce? Połowa wie o zakończeniu importu ropy z Rosji

IBRIS przeprowadził badanie dotyczące świadomości Polaków na temat bezpieczeństwa energetycznego.

Większość respondentów pozytywnie lub neutralnie ocenia działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Połowa ankietowanych słyszała o zakończeniu importu ropy z Rosji przez Orlen.

Blisko 44% respondentów wie o postawieniu pierwszej turbiny wiatrowej w polskiej części Bałtyku.

IBRIS: Połowa Polaków świadoma zakończenia importu ropy z Rosji

Z najnowszego badania IBRIS, zrealizowanego na zlecenie PAP, wynika, że świadomość Polaków na temat kluczowych wydarzeń w sektorze energetycznym jest zaskakująco wysoka. Niemal połowa respondentów (ok. 50%) potwierdziła, że słyszała o zakończeniu dostaw rosyjskiej ropy do Polski. Dodatkowo, zbliżony odsetek (niemal 44%) wie o postawieniu pierwszej turbiny wiatrowej w polskiej części Bałtyku. Te dane wskazują na rosnące zainteresowanie społeczne tematyką energetyczną i jej wpływem na przyszłość kraju.

Badanie IBRIS przynosi również optymistyczne wnioski dotyczące sposobu, w jaki Polacy postrzegają działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Imponująca większość, bo ponad 90% uczestników badania, zadeklarowała, że informacje o tego typu inicjatywach odbiera pozytywnie lub neutralnie. Szczegółowe wyniki wskazują, że 39,9% respondentów ma pozytywny odbiór, a aż 50,6% neutralny. Jedynie niewielki odsetek (4,5%) wyraził negatywne odczucia. Tak wysoki poziom akceptacji świadczy o społecznym poparciu dla transformacji energetycznej i dążenia do niezależności energetycznej.

Co Polacy wiedzą o inwestycjach energetycznych Orlenu?

Wśród konkretnych inicjatyw energetycznych, które znalazły się w polu zainteresowania respondentów, warto wymienić instalację pierwszej morskiej turbiny wiatrowej w polskiej części Bałtyku. Aż 43,7% ankietowanych zadeklarowało, że wie o tym wydarzeniu, związanym z projektem Baltic Power, realizowanym wspólnie przez Orlen i Northland Power.

Kolejnym kluczowym momentem, który zapadł w pamięć Polaków, jest decyzja Orlenu o oficjalnym zakończeniu dostaw ropy naftowej z Rosji z dniem 1 lipca 2025 roku. O tej strategicznej decyzji słyszała połowa uczestników badania. Ponadto, 37,2% respondentów jest świadomych obniżenia cen gazu w taryfach dla gospodarstw domowych i instytucji publicznych przez PGNiG Obrót Detaliczny.

Komentarz Eksperta IBRIS

Dyrektor ds. komunikacji IBRIS, Kamil Smogorzewski, podkreśla, że wyniki badania wskazują na to, iż Polacy "dostrzegają i doceniają wysiłki podejmowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju". Jego zdaniem, dominacja neutralnych i pozytywnych ocen świadczy o stabilnym odbiorze przekazu dotyczącego transformacji energetycznej. Smogorzewski dodaje, że działania takie jak rozwój energetyki odnawialnej, odcięcie się od rosyjskich surowców czy obniżki cen gazu, mają nie tylko wymiar gospodarczy, ale również symboliczny, wzmacniając poczucie niezależności. Ekspert przyznaje, że zaskoczył go "wysoki odsetek respondentów świadomych tych zdarzeń i oceniających je jednoznacznie pozytywnie".

Badanie na potrzeby Analizy IBRIS „Percepcja bezpieczeństwa energetycznego we wrześniu 2025 r.” zostało przeprowadzone w dniach 25 lipca - 30 sierpnia 2024 roku metodą CATI (telefoniczne wywiady wspomagane komputerowo) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

GROMADZIŃSKI: ROSJA POWINNA NAS SIĘ BAĆ! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.