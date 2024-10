Co polscy seniorzy dostają od państwa? Europejski Dzień Seniora

Dzień seniora

W październiku świętują seniorzy. 1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, zaś 20 października obchodzimy Europejski Dzień Seniora. Z tej okazji bierzemy pod lupę dodatkowe pieniądze, jakie państwo daje seniorom. Podstawowym dochodem większości seniorów jest emerytura. W Polsce najniższa emerytura to w zaokrągleniu 1780 zł. Emerytury do 2,5 tys. zł brutto (2275 zł na rękę) są zwolnione z podatku. Seniorki, które mają co najmniej 4 dzieci i nigdy nie pracowały mają prawo do świadczenia 1780,96 zł brutto miesięcznie.

Oprócz comiesięcznych podstawowych świadczeń seniorzy otrzymują 13. emeryturę i większość otrzymuje 14. emeryturę. Przypomnijmy, że 13 emerytura wypłacana jest wiosną i przysługuje ona każdemu emerytowi, który 31 marca danego roku ma prawo do wypłaty emerytury w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. W 2024 r. jest to kwota 1780,96 zł brutto. Natomiast w tym roku 14. emerytury nie otrzymały osoby mające emeryturę lub rentę wyższą niż 4630,96 zł brutto. Grupa seniorów ma prawo do dodatków do emerytur z ZUS. W tej grupie świadczeń znalazły się m.in dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki w kwocie 330 zł. Dodatkowo świadczenia dla emerytów podlegają corocznej, marcowej waloryzacji. Dla przykładu w 2024 roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 12,12 proc. Na spory dodatek od państwa mogą liczyć osoby, które ukończyły 100 lat. Im należy się dodawana do stałego świadczenia emerytura honorowa w 2024 roku wynosząca nieco ponad 6,2 tys. zł.

500 plus i babciowe

W Polsce dostępne jest świadczenie uzupełniające, zwane potocznie "500 plus dla seniorów". Pełne 500 plus dostać mogą osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, których emerytury lub renty (plus ewentualne dodatkowe świadczenia finansowane ze środków publicznych) nie przekraczają 1 914 zł 58 gr.

Na jakie jeszcze dodatki i świadczenia mogą liczyć seniorzy? Seniorzy opiekujący się wnukami mogą liczyć na 1500 zł wypłaty z ZUS. To tak zwane babciowe. Za umowę z babcią (ciocią, dziadkiem) na opiekę nad dzieckiem ZUS wypłaci 1500 zł albo 1900 zł miesięcznie od 1 października 2024 r.

Darmowe leki i bilety

Warto dodać, że osoby po 65. roku życia mają prawo do sporej puli darmowych leków. Od kwietnia 2024 roku lista bezpłatnych leków dla seniorów zawiera 3752 pozycje. Seniorzy mają także prawo do zniżek przy zakupie biletów komunikacji miejskiej (niekiedy jest darmowa) lub za przejazdy PKP. Są też zniżki w instytucjach kultury i przy załatwianiu niektórych urzędowych spraw - np. emeryci płaca połowę kwoty przy wyrabianiu paszportu, a osoby po 70. roku życia są z takich opłat zwolnione.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.