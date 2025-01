Co raz droższe emisje CO2! W 2025 roku zbliża się ogromna podwyżka

Od końcówki grudnia 2024 rosną ceny emisji CO2

Jak podkreśla dziennik, "od połowy grudnia 2024 r. trwa rajd cenowy na rynku uprawnień do emisji. Od tego czasu ceny wzrosły o ok. 27 proc. Dzieje się tak mimo spowolnienia produkcji przemysłowej w krajach Unii Europejskiej, która w ostatnich latach była głównym czynnikiem podbijającym ceny uprawnień".

Kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) Robert Jeszke tłumaczy na łamach "DGP", że "chodzi przede wszystkim o zmniejszenie puli uprawnień EUA w 2026 r". "Firmy otrzymują lub kupują uprawnienia do emisji (EU Allowances – EUA). Każde uprawnienie pozwala na 1 t CO2. Jeśli przedsiębiorstwo emituje mniej, może sprzedać nadwyżkę uprawnień. Jeśli więcej, musi dokupić brakujące uprawnienia na rynku" - czytamy.

Ile Polska zarabia na emisjach CO2?

"DGP" wskazuje, że w odpowiedzi na pytanie "DGP" KOBiZE podaje, że "w 2024 r. Polska przeprowadziła 25 aukcji, na których sprzedano łącznie 59,3 mln uprawnień do emisji po średniej cenie 64,80 euro". "Dla porównania, w 2023 r. sprzedano 65,1 mln uprawnień, a ich średnia cena wynosiła 83,25 euro. Obserwowana w 2024 r. niższa cena uprawnień przełożyła się na niższy niż w poprzednim roku przychód ze sprzedaży polskich uprawnień, który wyniósł 3,84 mld euro, czyli o ok. 1,58 mld euro mniej niż w 2023 r. (5,42 mld euro)" - przywołano odpowiedź instytucji.

Jak czytamy w dzienniku, według wyliczeń analityków Forum Energii "w połowie 2024 r. koszt uprawnień do emisji mógł stanowić ok. 15 proc. Według prognoz w 2025 r. emisje podrożeją nawet do 98 euro/t, a w 2030 r. będzie to już nawet 188 euro/t"

