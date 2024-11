Tusk: założenia emisji CO2 rozbrajają europejską gospodarkę. W Europie ceny energii są najwyższe

Ważna zmiana dla posiadaczy smartfonów! Operatorzy zostali do tego zmuszeni

ZUS zabiera seniorom emerytury! Zrób to, aby nie stracić świadczenia

Donald Tusk: niektóre założenia dotyczące emisji CO2 one rozbrajają europejską gospodarkę

Donald Tusk został zapytany na konferencji prasowej, na temat konkurencyjności europejskiej gospodarki w obliczu zmian geopolitycznych. Premier zaczął od zwrócenia uwagi, że faktycznie obecne ceny energii są 2,5 razy wyższe w Europie niż w USA, a to sprawia, że trudno aby w dłuższej perspektywie Europa, w tym Polska była konkurencyjna. Skrytykował przy tym obecną politykę UE dotyczącą emisji CO2.

- Długo myślałem, czy to powiedzieć wprost, ale to powiem. Niektóre założenia dotyczące emisji CO2 one rozbrajają europejską gospodarkę. Nawet w takich wydawałoby się oczywistych kwestiach jak a energetyka wodorowa - mówił Donald Tusk.

Premier podał przykład wodoru, w unijnych założeniach dot. energetyki "właściwy" ma być tylko ten zeroemisyjny. Tracą na tym alternatywy w postaci wodoru "mniej czystego", który i tak - jak podkreśla premier - jest czystszy niż wiele innych konwencjonalnych źródeł energii.

W obliczu zagrożeń związanych z prawdopodobnie mniejszym udziałem USA w Europie wzmocnienie europejskiej gospodarki będzie wyjątkowo istotne dla bezpieczeństwa. Dlatego jak stwierdził Donald Tusk, w kwestii założeń emisji CO2 na spotkaniu liderów w Budapeszcie "wszyscy zaczęli mówić głosem bardziej racjonalnym". To może oznaczać, że ambitne cele klimatyczne UE mogą zostać skorygowane, ze względu na potrzebę zapewnienie konkurencyjności gospodarki. Tusk określił także kryteria środowiskowe za "przesadnie wyśrubowane"

- Chcemy mieć tanią energię, chcemy konkurować z resztą świata, chcemy mieć konkurencyjną gospodarkę, chcemy żeby ludzi się czuli bezpiecznie także w Polsce jeśli chodzi o ceny energii, więc musimy budować taki system, który daje nam możliwość konkurowania choćby ze Stanami Zjednoczonymi - mówił Donald Tusk.

Ceny energii będą mrożone także w 2025 roku. Niedługo poznamy szczegóły

Co więcej, w 2025 roku możemy spodziewać się kontynuacji mrożenia cen energii.

- Zwróciłem się do ministra finansów, żeby pilnie przedstawił sposób mrożenia cen energii na przyszły rok. Te perspektywy nie są najgorsze na drugą połowę przyszłego roku, ale żeby nie było poczucia niepewności ministrowie zapowiedzieli, że przedstawią w najbliższych dniach konkretny projekt zamrożenia cen energii dla odbiorców indywidualnych, ale myślimy także o producentach - zapowiedział premier.

Premier zadeklarował także, że przeczytał list samorządowców, którzy obawiają się, że transformacja energetyczna i wcześniejsze zamknięcie elektrowni węglowych doprowadzi do bezrobocia w ich regionie, oraz zmniejszenia wpływu do budżetów samorządowych.

- Przeczytałem ten list, będziemy podejmowali kroki odpowiedzialne i akceptowalne. Węgiel na dłuższą metę się nie utrzyma, bo dlatego mamy najdroższą energię [...] weźcie pod uwagę jaką wielką przewagę mają te państwa z energetyką wodną, czy źródła odnawialne. Ten proces musi postępować. Tam wszędzie gdzie pojawi się niepokój, mamy podpisane wstępne umowy społeczne, w moim interesie osobistym, bo to moje zobowiązanie, żeby te zmiany uwzględniały potrzebę potanienia energii w Polsce, a żeby nikt nie poczuł, że mu się ziemia spod nóg osuwa, mówię tu o Śląsku, czy innych elektrowniach - stwierdził Donald Tusk.

- My nie będziemy mieli jutro elektrowni jądrowej, nie zastąpimy z dnia na dzień węgla wodorem. Ci którzy produkują, musimy tam zainwestować sporo czasu, wysiłku i pieniędzy, żeby to było czystsze i bardziej opłacalne, będziemy ten proces prowadzić, ale tam nie będzie rewolucji, która wywróci ludziom życie. Osobiście o to zadbam - uspokajał premier.