Co trzeci Polak jest przepracowany. 4-dniowy tydzień pracy ratunkiem?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szykuje liczne zmiany w Kodeksie pracy. Największe emocje budzi projekt skrócenia tygodniowego czasu pracy – do 32 godzin (4 dni pracy) lub 35 godzin (5 dni pracy po 7 godzin). Jak podkreśla ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, to pierwsze rozwiązanie byłoby bardziej efektywne. Takiego zdania są też sami Polacy – według badania ClickMeeting 70 proc. wolałoby zmniejszenie liczby dni pracy w tygodniu, niż skrócenie jej dziennego wymiaru. Bardzo ciekawe jest pytanie, jak skrócenie liczby godzin pracy wpłynie na spędzanie przez Polaków wolnego czasu?

Według danych Eurostatu Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Unii Europejskiej – pracujemy przeciętnie ok. 40 godzin tygodniowo, podczas gdy unijna średnia wynosi 37,5 godziny. Aż 45 proc. osób pracujących w Polsce doświadcza wypalenia zawodowego. Z badania ClickMeeting wynika, że blisko 30 proc. czuje się przepracowanych, a 24 proc. uważa, że ma zbyt wiele obowiązków zawodowych.

Polacy po powrocie z pracy opiekują się domem i bliskimi

Jednak po pracy, zamiast odpoczywać, Polacy przeciętnie przez 2 godziny i 15 minut dziennie zajmują się domem, a opieka nad domownikami zajmuje im średnio 38 minut dziennie, co jest drugim najwyższym wynikiem w Europie. Według danych GUS z ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań co trzecie polskie gospodarstwo domowe liczy 4 osoby lub więcej, a w skład 28 proc. wchodzą osoby z różnych grup wiekowych, w tym osoby starsze – zazwyczaj zapewne wymagający wsparcia rodzice i dziadkowie.

Nie wiadomo również, jak i czy w ogóle planowane skrócenie czasu pracy wpłynie na liczbę dni nauki szkolnej i dostępność placówek oświatowych. Pomijając fakt, że wymagałoby to gruntownej reorganizacji całego systemu oświaty, wymagałoby również zapewnienia dzieciom zajęcia w dodatkowym czasie wolnym.

Kobiety bardziej obciążone obowiązkami opiekuńczymi

Skrócenie tygodnia pracy do 4 dni pozwoliłoby pracownikom, również tym opiekującym się członkami rodzin, przeznaczyć więcej czasu dla siebie, na odpoczynek i regenerację sił, aktywność i rozwijanie swoich hobby czy zainteresowań. To szczególnie ważne z punktu widzenia kobiet, które częściej pełnią funkcje opiekuńcze, zarówno wobec dzieci jak i starszych członków rodzin. Często robią to oprócz wykonywania obowiązków zawodowych, rezygnując z czasu wolnego. Po części zapewne z tego powodu kobiety zdecydowanie bardziej od mężczyzn preferują pracę zdalną (70 proc. w porównaniu do 57 proc.). Być może skrócenie czasu pracy dla pracowników i dodatkowy dzień wolny w tygodniu byłyby dodatkową szansą – również dla mężczyzn – na spędzenie jakościowego czasu z rodziną, a także większe zaangażowanie w obowiązki opiekuńcze oraz integrację pokoleń - komentuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager z ClickMeeting, lidera polskiego rynku narzędzi do webinarów, spotkań online oraz wsparcia pracy zdalnej i hybrydowej.