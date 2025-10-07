KRUS prowadzi kampanię edukacyjną, aby przekonać ponad 397 tysięcy rolników pobierających świadczenia pocztą do założenia kont bankowych, podkreślając bezpieczeństwo i wygodę płatności elektronicznych.

Zmiana sposobu wypłaty świadczeń z przekazów pocztowych na przelewy bankowe może przynieść KRUS roczne oszczędności rzędu 70 milionów złotych, które mogłyby zostać spożytkowane na poprawę usług dla rolników.

KRUS zachęca młodsze pokolenia do pomocy seniorom w założeniu i obsłudze kont bankowych, aby ułatwić im dostęp do nowoczesnych rozwiązań finansowych.

Obecnie 774 tysiące świadczeniobiorców KRUS korzysta z przelewów bankowych, a największy odsetek (niemal 77%) notuje Opolszczyzna, podczas gdy Podkarpacie (43%) najmocniej trzyma się tradycyjnych przekazów pocztowych.

KRUS stawia na edukację i perswazję, aby przekonać rolników do porzucenia tradycyjnych metod wypłaty świadczeń. Kampania skierowana jest zarówno do samych świadczeniobiorców, jak i ich rodzin, z naciskiem na korzyści płynące z posiadania konta bankowego. Bezpieczeństwo, wygoda, kontrola nad finansami i potencjalne oszczędności – to główne argumenty, które mają trafić do serc i umysłów rolników emerytów.

Gotówka kontra konto – starcie pokoleń

"Jesteśmy świadomi, że dla starszego pokolenia możliwość operowania gotówką i bezpośrednie, wieloletnie relacje z listonoszem to wartość sama w sobie" – przyznaje Dariusz Rohde, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Rozumiejąc sentyment i przywiązanie do tradycji, KRUS jednocześnie wskazuje na realne korzyści płynące z nowoczesnych rozwiązań. Prezes KRUS podkreśla: "Ale z drugiej strony dostrzegamy też ułomności tego rozwiązania. Pieniądze na koncie są bezpieczniejsze, co ma znaczenie w niespokojnych czasach i trafiają do seniora dużo szybciej niż za pośrednictwem poczty. Własne konto to lepsza możliwość zarządzania finansami, lokowania pieniędzy i kontroli wydatków. Wystarczy przełamać niechęć do nowoczesnych rozwiązań, skorzystać ze wsparcia dzieci lub wnuków przy założeniu rachunku a bezpieczeństwo finansowe seniorów ulegnie zdecydowanej poprawie. I właśnie o tym chcemy rozmawiać z rolnikami."

70 milionów oszczędności KRUS

Motywacja KRUS jest jasna – oszczędności. Kwota 70 milionów złotych rocznie, wydawana na obsługę przekazów pocztowych, to pokaźny argument przemawiający za zmianą. "Za każdy przekaz pieniężny z wykorzystaniem usług pocztowych płacimy 18 złotych" – wyjaśnia Agnieszka Myśliwiec, główny księgowy Kasy. "Miesięcznie daje to kwotę około 6-7 milionów. Te pieniądze mogłyby pozostać w KRUS i być lepiej spożytkowane dla dobra polskich rolników, m.in. na poprawę funkcjonowania działalności Kasy, w tym na przykład ułatwienie rolnikom dostępu do naszych usług poprzez aplikację mobilną KRUS."

KRUS podkreśla, że przejście na przelewy bankowe przynosi szereg korzyści bezpośrednio rolnikom:

Pieniądze na koncie pojawiają się szybciej niż za pośrednictwem poczty, czasami nawet o dwa-trzy dni wyprzedzają stały miesięczny termin wypłaty świadczenia.

Posiadanie rachunku bankowego ułatwia dostęp do wielu usług publicznych.

Własne konto ułatwia inwestowanie, kontrolę wydatków i oszczędności.

Pozwala rodzinie na wypłatę środków z tytułu organizacji pogrzebu z konta zmarłego świadczeniobiorcy.

Dodatkowo, KRUS przypomina, że pieniądze w banku są bezpieczne, a lokaty gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 100 tysięcy euro. Wiele banków oferuje darmowe prowadzenie kont przy regularnych wpływach, a gotówkę można wypłacać nie tylko w bankomatach, ale również w wielu wiejskich sklepach dzięki usłudze cashback.

Młodzi pomogą seniorom?

KRUS liczy na wsparcie młodszych pokoleń w procesie transformacji. "Bardzo liczymy na ludzi młodych" – mówi prezes Dariusz Rohde. "Na ich pomoc w założeniu konta rodzicom, babci czy dziadkowi, na wsparcie przy pierwszych operacjach i wyjaśnienie zawiłości technologicznych. Operacje z użyciem karty, telefonu, zegarka czy opaski są coraz bardziej intuicyjne i uproszczone, a sieć punktów, w których można zrealizować wypłaty, ogromna. Dlatego też część naszej kampanii adresowana będzie właśnie do dzieci i wnuków."

KRUS obsługuje ponad 1 mln 171 tys. świadczeniobiorców. Z danych Biura Statystyki KRUS wynika, że w sierpniu pieniądze na rachunki bankowe otrzymało ponad 774 tys. osób, a 397 tysięcy – przekazem pocztowym.

Największy odsetek rolniczych seniorów korzystających z bankowości elektronicznej mieszka na Opolszczyźnie (niemal 77%). W Lubuskiem, Podlaskiem, na Pomorzu, w Wielkopolsce i w województwie kujawsko-pomorskim odsetek ten przekracza 70%.

Największe przywiązanie do tradycyjnych przekazów pocztowych wykazują mieszkańcy Podkarpacia (aż 43%), Małopolski (42,3%) oraz Mazowsza (36,2%).

Tak KRUS zamierza przekonać rolników do banków

Kampania informacyjna KRUS będzie prowadzona wielotorowo. Wykorzystane zostaną placówki terenowe Kasy, plakaty, ulotki, mailing, rozmowy telefoniczne, kontakty osobiste, media społecznościowe oraz działania public relations.

Czy ta szeroko zakrojona akcja przyniesie oczekiwane rezultaty i przekona rolniczych seniorów do porzucenia gotówki na rzecz bankowości elektronicznej? Czas pokaże. Jedno jest pewne – stawka jest wysoka, a 70 milionów złotych to kwota, o którą warto powalczyć.

