Proponowano „500 plus dla małżeństw” za długi staż.

Świadczenia od 5 tys. zł, ale koszty budziły spory.

Jaka jest decyzja Senatu w sprawie wsparcia seniorów?

Pomysł od początku wzbudzał ogromne emocje. Projekt potocznie nazywany „500 plus dla małżeństw” przewidywał specjalne świadczenie dla par obchodzących okrągłe rocznice ślubu. Pieniądze miały trafiać do małżonków jednorazowo, po złożeniu odpowiedniego wniosku i potwierdzeniu długości związku. Wypłatą świadczeń miałby zajmować się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Propozycja zakładała konkretne kwoty:

50 lat małżeństwa — 5000 zł,

55 lat — 5500 zł,

60 lat — 6000 zł,

65 lat — 6500 zł,

70 lat — 7000 zł,

75 lat — 7500 zł,

80 lat — 8000 zł.

Miliardy na nowe świadczenie

Projekt miał być symbolicznym docenieniem par, które przez dekady pozostawały w związku małżeńskim. Pomysł szybko zdobył rozgłos. Zwolennicy projektu przekonywali, że państwo powinno wspierać trwałe rodziny podobnie jak robi to w przypadku honorowych świadczeń dla stulatków.

Problemem okazały się jednak koszty. Według szacunków przedstawianych podczas prac nad projektem nowe świadczenie mogłoby kosztować budżet państwa nawet około miliarda złotych rocznie. W perspektywie dekady wydatki mogłyby sięgnąć nawet 7 mld zł. To właśnie kwestie finansowe od początku budziły największe zastrzeżenia Ministerstwa Finansów. Resort wskazywał na napiętą sytuację budżetową, wysokie wydatki państwa i konieczność zachowania ostrożności przy tworzeniu nowych programów społecznych.

Debata trwała miesiącami

Sprawą zajmowała się Senacka Komisja Petycji, która analizowała propozycję przygotowaną przez Biuro Legislacyjne Senatu. Dyskusje trwały od miesięcy i obejmowały zarówno kwestie społeczne, jak i finansowe.

Podczas kolejnych posiedzeń senatorowie debatowali, czy nowe świadczenie powinno wejść do systemu wsparcia wypłacanego przez ZUS. W trakcie prac pojawiały się argumenty, że seniorzy już korzystają z innych dodatków i świadczeń, a budżet państwa może nie udźwignąć kolejnego kosztownego programu.

Jednocześnie wielu polityków podkreślało, że projekt cieszy się dużym poparciem społecznym i odpowiada na oczekiwania części starszych Polaków.

„500 plus” dla małżeństw nie powstanie

Ostatecznie senatorowie zdecydowali o zakończeniu prac nad projektem. Komisja postanowiła nie kontynuować dalszych działań legislacyjnych dotyczących świadczenia określanego jako „500 plus dla małżeństw”. W praktyce oznacza to, że nowe świadczenie nie zostanie wprowadzone, a ZUS nie będzie wypłacał dodatkowych pieniędzy małżeństwom z wieloletnim stażem.

Nie oznacza to jednak definitywnego zamknięcia tematu. W trakcie prac podkreślano, że do pomysłu można wrócić w przyszłości, jeśli sytuacja finansów publicznych będzie lepsza.

