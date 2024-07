Comiesięczna premia do pensji z urzędu! Jak dostać dodatek stażowy?

System kaucyjny w Polsce. Maszyny do odbioru butelek w kolejnej sieci handlowej

Kto może dostać dodatek stażowy?

Na dodatek za wysługę lat mogą liczyć wszyscy pracownicy budżetówki po przepracowaniu określonego okresu czasu. Do pracowników tych zaliczamy m.in. nauczycieli, pracowników sądów i prokuratur, urzędników, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, pielęgniarki czy kolejarzy, czyli te osoby, których pensja jest wypłacana z budżetu państwa

Osoby zatrudnione poza budżetówką mogą dostawać dodatek stażowy na zasadach określonych w wewnątrzzakładowym regulaminie. Wypłata dodatku zależy od dobrej woli pracodawcy. Jak podaje portal pulshr.pl - w przypadku pracodawców niezobowiązanych do ustalenia regulaminu taki zapis o dodatku powinien znaleźć się w umowie o pracę.

Ile wynosi dodatek stażowy?

Pracownik otrzymuje dodatek stażowy razem z miesięcznym wynagrodzeniem. Przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek wzrasta o 1 proc. za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek stażowy dla nauczycieli

Zasady wypłacania dodatku stażowego dla nauczycieli są korzystniejsze. Dodatkowe pieniądze dostaną po przepracowaniu 4 latach pracy, w wysokości 1 proc. wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Co ważne- nauczyciel, który jednocześnie wykonuje więcej niż jedną umowę o pracę, ma prawo do dodatku odrębnie dla każdego stosunku pracy.

Ważne!

Dodatek stażowy jest przychodem, podlega opodatkowaniu oraz odprowadzane są od niego składki do ZUS, z wyjątkiem okresów niezdolności do pracy bądź pobierania zasiłków.

Jak wylicza się staż pracy?

Dodatek stażowy dotyczy ogólnego stażu pracy, który jest sumą lat przepracowanych u każdego pracodawcy. Pracownik, który przepracował np. 4 lata u prywatnego przedsiębiorcy, otrzyma dodatek stażowy w wysokości 5 proc. wynagrodzenia zasadniczego już po roku zatrudnienia w budżetówce.

Wszystkie okresy zatrudnienia muszą być poświadczone świadectwami pracy. Dodatek stażowy jest przyznawany za dni, za które należne jest wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które zatrudniony otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego (zasiłek chorobowy lub zasiłek opiekuńczy).

Do stażu pracy uprawniającego do otrzymania dodatku stażowego nie wliczają się okresy zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umów: zlecenia, agencyjnej, o dzieło) i okresy prowadzenia działalności gospodarczej.