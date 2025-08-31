W I połowie 2025 roku względem I połowy 2024 roku, spadła liczba dzieci cudzoziemców pobierających 800 plus

Większość z nich, to dzieci obywateli Ukrainy

Przy niektórych narodowościach odnotowano spadek liczby świadczeń, a przy innych wzrost

800 plus dla obcokrajowców. Wypłacono ich mniej niż rok temu

Świadczenie 800 plus może być wypłacane przebywającym w Polsce obywatelom innych państw jeśli spełnią poszczególne warunki (obcokrajowcy muszą mieszkać w Polsce, a dzieci muszą spełniać obowiązek edukacyjny).

Z danych ZUS wynika, że w I połowie 2025 roku wypłacono 800 plus 365,3 tys. dzieci obcokrajowców, o 1,5 proc. mniej niż w I połowie 2024 roku. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 1,613 mld zł (o 4,5 proc. mniej rok do roku).

Jak podaje ZUS w I połowie 2024 roku najwięcej świadczeń przekazano dzieciom z Ukrainy, bo aż 315,5 tys. (łącznie 1,438 mld zł). W I połowie 2025 roku liczba ta wynosiła 305 tys. (1,342 mld zł).

Ponadto w I połowie 2025 roku 800 plus otrzymali wnioskodawcy z obywatelstwem białoruskim – 24,7 tys. i 117,5 mln zł (rok wcześniej – 24,5 tys. i 115,6 mln zł). Dalej w zestawieniu znalazły się dzieci wnioskodawców z obywatelstwem rumuńskim – ponad 7 tys. i 26,1 mln zł (rok wcześniej – 4,9 tys. i 19,9 mln zł), rosyjskim – blisko 4 tys. i 18,5 mln zł (prawie 4 tys. i 18,2 mln zł), indyjskim – 2,8 tys. i 12 mln zł (2,5 tys. i 10,7 mln zł), wietnamskim – 2,7 tys. i 12,5 mln zł (2,7 tys. i 12,2 mln zł), gruzińskim – ponad 2 tys. i 8,6 mln zł (1,7 tys. i 7,6 mln zł), bułgarskim – 1,8 tys. i 8,3 mln zł (1,8 tys. i 7,9 mln zł), mołdawskim – 1,1 tys. i 5 mln zł (1,1 tys. i 4,7 mln zł) i chińskim – 833 i 3,6 mln zł (821 i 3,6 mln zł).

Dlaczego spadła liczba wypłacanych świadczeń?

Jak mówi dr Tomasz Kopyściański z Uniwersytetu WSB Merito spadek liczby dzieci rodziców deklarujących obywatelstwo inne niż polskie nie wynika z odwrotu od programu, a z mobilności tej grupy. Spadek może odzwierciedlać koniec okresu przejściowego po masowym napływie imigrantów, a także fakt, że część dzieci ukończyła wiek, po którym świadczenie nie przysługuje.

- Ponadto postępują zmiany w statusie prawnym obywateli ukraińskich, np. uzyskanie obywatelstwa polskiego, co zmienia klasyfikację statystyczną. Nie można też wykluczyć, że część rodzin nie odnowiła wniosków lub nie spełniła warunków formalnych. Ogólnie zatem dane te, w mojej ocenie, nie świadczą o spadku zainteresowania programem, lecz raczej o zmianach w strukturze populacji ukraińskiej w Polsce - ocenia dr Kopyściański.

Wśród niektórych narodowości liczba 800 plus wzrosła. Należy spodziewać się napływu migrantów do Polski

Ekspert wskazuje, że wzrost liczby dzieci otrzymujących 800 plus wśród obywateli Rumunii, Indii, Gruzji, czy Mołdawii wynika ze wzrostu tych społeczności w Polsce. W przypadku Rumunów, może wynikać to z migracji zarobkowej w ramach UE.

– Wzrosty wśród obywateli Indii czy Wietnamu mogą być związane z napływem pracowników sektora IT, gastronomii czy logistyki. Świadczenie wychowawcze jest dostępne dla wszystkich legalnie przebywających i pracujących rodziców, co czyni je atrakcyjnym elementem wsparcia rodzinnego. Dane te pokazują, że Polska staje się coraz bardziej zróżnicowanym krajem pod względem narodowościowym – dodaje dr Kopyściański.

Jak z kolei mówi Główny Ekonomista Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Tomasz Rzychoń, należy się spodziewać, że w najbliższych latach należy spodziewać się wzrostu migrantów w Polsce.

- Pamiętajmy, że zarobki w Polsce wzrosły znacząco w ostatnich kilku latach i są mocno zbliżone do średniej europejskiej, a Polska to kraj Unii Europejskiej sąsiadujący z państwami, w których zarobki nie można nazwać europejskimi - mówi Tomasz Rzychoń.

