Nowa waloryzacja rent i emerytur 2025

Wskaźnik waloryzacji emerytur zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest inflacja. Jak prognozuje NBP inflacja w Polsce w 2024 roku przy założeniu, że Tarcze Antyinflacyjne będą przedłużone, wyniesie 3 proc. Rok później może już wynieść 3,4 proc w roku, a za dwa lata znów spaść do poziomu 2,9 proc. Biorąc pod uwagę te dane, można uznać, że waloryzacja świadczeń emeryckich w 2025 roku nie będzie niższa niż 3 proc. W takiej sytuacji seniorzy z najniższą obecnie emeryturą, która to wynosi 1780 zł mogą spodziewać się wzrostu świadczenia o nieco ponad 50 zł. Zaś emeryci ze średnią emeryturą, która to wynosi 3,5 tys. zł, będą mogli liczyć na wzrost świadczenia o nieco ponad 100 zł. Oczywiście najlepszą sytuacje mają seniorzy z wyższymi świadczeniami rzędu 5 tys. zł, których emerytura może wzrosnąć o 150 zł. Szczegółowe wyliczenia dla kwot pomiędzy najniższą emeryturą a tą do 5 tys. zł przedstawiamy w galerii.

Przypominamy, że waloryzacja ma na celu zminimalizowanie różnicy pomiędzy świadczeniem dla seniora a wzrostem cen. Zatem im wyższa inflacja, tym wyższe podwyżki dla seniorów musi zaplanować rząd. Jeśli inflacja spada, to automatycznie spadają podwyżki emerytur. I z tym drugim zjawiskiem mamy mieć do czynienia w najbliższych latach, jakie nadchodzą po czasach rekordowo wysokiej drożyzny.

