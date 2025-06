Gdybyś musiał przewieźć Syreną 105 coś naprawdę ważnego, co by to było?

Prosiaki - skoro się zmieściły na archiwalnym zdjęciu, to chyba najlepiej wykorzystany bagażnik w historii PRL! Ziemniaki na zimę - klasyka gatunku, każdy szanujący się właściciel Syreny robił jesienne zapasy Tort weselny - bo przecież Syrena była często jedynym autem w rodzinie i musiała służyć przy każdej okazji Części zamienne do... innej Syreny - bo kombinowanie było sztuką, a zapasowe części cenniejsze od złota